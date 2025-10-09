Sąd Konstytucyjny: odebranie obywatelstwa Litwy Margaricie Drobiazko nie narusza Konstytucji

Sąd Konstytucyjny ocenił przepis ustawy o obywatelstwie, który przewiduje możliwość odebrania obywatelstwa litewskiego osobom, które otrzymały je w trybie wyjątkowym.

Zgodnie z tym przepisem, obywatelstwo może zostać odebrane, jeśli działania danej osoby stanowią zagrożenie dla interesów bezpieczeństwa Litwy.

Przepisy przewidują również możliwość pozbawienia obywatelstwa, jeśli osoba publicznie wyraża poparcie dla państwa, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Litwy, innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub jej sojuszników.

Na podstawie tego przepisu prezydent Gitanas Nausėda we wrześniu 2023 roku odebrał M. Drobiazko litewskie obywatelstwo.

Zgodnie z orzeczeniem sądu, przy uchwalaniu tych przepisów, głównym celem Sejmu było zapewnienie podstawowych interesów bezpieczeństwa narodowego, dlatego przepisy te są niewątpliwie skierowane na ochronę wartości zawartych w Konstytucji.

„W związku z tym, w przeciwieństwie do twierdzeń skarżącego, przedmiotowy akt prawny zmierzał do realizacji legalnego, konstytucyjnie uzasadnionego celu” – stwierdza Sąd Konstytucyjny.

Sąd zaznaczył, że przepis ten został opracowany w odpowiedzi na sytuację geopolityczną i miał na celu zapewnienie interesów bezpieczeństwa narodowego.

„Nie ma podstaw, by twierdzić, że ten środek jest niewłaściwy i niepotrzebny do osiągnięcia wymienionego celu” – zaznaczył sąd.

Sąd Konstytucyjny dodał również, że Sejm jasno określił, kiedy osoba może stracić obywatelstwo nadane w trybie wyjątkowym z powodu działań związanych z bezpieczeństwem państwa, wskazując kompetentne organy państwowe odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w tej sprawie.