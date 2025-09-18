Ruginienė: granice mojej cierpliwości zostały przekroczone

„Granice mojej cierpliwości zostały przekroczone. Nie podoba mi się zupełnie, gdy nie potrafimy się skupić i racjonalnie ocenić kolejnych etapów i wydarzeń” – powiedziała w wywiadzie dla radia Žinios desygnowana premier Litwy, Inga Ruginienė. „Jestem osobą pracy, jestem nastawiona na rezultat i te polityczne batalie zupełnie mi nie odpowiadają. Wczoraj już powiedziałam – mam dość, nie chcę dalej tak działać. Skoncentrujmy się na pracy i zastanówmy się, po co przyszliśmy do polityki, albo trzeba się rozstać i pomyśleć o innych modelach koalicji” – dodała.

W gabinecie Ruginienė wciąż nie ma dwóch ministrów – środowiska i energetyki. Obaj mają zostać wydelegowani przez partię „Świt nad Niemnem”.

Mimo napięć, premierka stwierdziła, że proces formowania rządu zbliża się do końca i powinien zostać sfinalizowany w przyszłym tygodniu.

Przypomnijmy, że w poniedziałek prezydent odrzucił kandydatury zgłoszone przez „Świt nad Niemnem”: Povilasa Poderskisa na ministra środowiska oraz Mindaugasa Jablonskisa na ministra energetyki, ponieważ nie przekonali go, że odpowiednio będą bronić interesu publicznego.

Głowa państwa poprosiła o nowe kandydatury, jednak lider „Świtu nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis oświadczył, że ich nie przedstawi, gdyż – jego zdaniem – prezydent nie ma prawa odrzucać wykwalifikowanych kandydatów zgłoszonych przez większość rządzącą. Twierdził również, że umowa koalicyjna nie jest realizowana i w związku z tym już nie obowiązuje. Później rozważał ponowne zgłoszenie tych samych kandydatów lub innych przedstawicieli partii.

Gitanas Nausėda oświadczył, że nie powoła ministrów z partii „Świt nad Niemnem”, ponieważ jej lider jest sądzony za podżeganie do nienawiści wobec Żydów oraz negowanie Holokaustu, a wobec partii toczy się osobne śledztwo dotyczące finansowania.

Obecnie powołano 12 z 14 członków rządu. Socjaldemokraci mają nadzieję, że 23 września Sejm zatwierdzi program rządu, a nowi ministrowie wraz z premier złożą przysięgę i będą mogli rozpocząć pracę.