230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Premier: wspólnota doświadczeń to filar relacji Polski i Litwy

Premier Mateusz Morawiecki przypomina, że Konstytucja 3 maja i towarzysząca jej ustawa o Zaręczeniu Wzajemnym Obojga Narodów były w tamtych czasach światowym fenomenem. Jednak dokumenty te nie odwróciły losów Rzeczpospolitej. Szef rządu zaznacza, że lekcje płynące z tamtej epoki mają charakter uniwersalny. Jedną z nich jest nowoczesność. „Musimy umieć wykorzystywać czasy pokoju do tego, by wzmacniać instytucje państwa, gospodarkę i społeczeństwo” – czytamy w tekście.

Premier zwraca uwagę na to, że oba państwa w dalszym ciągu dzieli dystans w stosunku do najbardziej rozwiniętych gospodarek Europy. „Dlatego środki płynące z unijnego Funduszu Odbudowy są naszą racją stanu. Polska przygotowała kompleksowy program rozwojowy – Polski Nowy Ład” – pisze Mateusz Morawiecki i dodaje, że jest to scenariusz na pełne i dynamiczne wejście polskiej gospodarki w postpandemiczny świat odbudowy.

Polsko-litewska „wspólnota doświadczeń”

Z kolei warunkiem rozwoju państwa jest „synteza państwowej suwerenności i europejskiej wspólnotowości”. Szef rządu pisze, że tę formułę można zawrzeć w dwóch polskich powiedzeniach: „nic o nas bez nas” oraz „wolni z wolnymi, równi z równymi”.

„Wspólnota doświadczeń to jeden z filarów relacji Polski i Litwy również dziś. Wiemy jaką cenę płaci cała Europa, gdy lekceważy zagrożenia płynące ze Wschodu” – zwraca uwagę polski premier. Mateusz Morawiecki przypomina o wspólnych, polsko-litewskich projektach infrastrukturalnych i o bezpieczeństwie w regionie. „Te projekty nie są realizowane za cenę suwerenności, ale właśnie w imię jej umocnienia i obrony” – czytamy w artykule.

Premier o polskiej mniejszości na Litwie

Jak dodaje, dziedzictwo Konstytucji 3 maja i współczesny stan obustronnych relacji pokazują, że jest znacznie więcej źródeł braterstwa niż przeciwności rodzących wrogość.

Jednak zwraca też uwagę na kwestie, które nie zostały uregulowane. „Ustawy o szkolnictwie, o mniejszościach narodowych czy o pisowni nazwisk to nadal nierozstrzygnięte postulaty Polaków mieszkających na Litwie” – pisze premier i zaznacza, że wsparcie mniejszości narodowych powinno stanowić „istotny aspekt naszego dialogu”.

Artykuł premiera RP w delfi.lt: Mateusz Morawiecki. Lietuvos ir Lenkijos bendra istorija kloja pamatus ateities bendradarbiavimui – DELFI