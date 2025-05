2 maja minął termin składania zeznań podatkowych za 2024 rok

„Dziękujemy wszystkim 754 tysiącom osób, które miały obowiązek złożenia deklaracji i zrobiły to na czas – do 2 maja,” – powiedział Martynas Endrijaitis, zastępca dyrektora Państwowej Inspekcji Podatkowej (VMI), i zwraca uwagę, że około 18% obywateli tego nie zrobiło, zachęcając ich do skorzystania z Elektronicznego Systemu Deklaracji (EDS) i wypełnienia deklaracji za 2024 rok przy pomocy kreatora.