2/3 samorządów chce krótszego roku szkolnego

W trakcie silnych czerwcowych upałów niemało szkół miało problem z organizacją lekcji. Samorządy informowały o tym, że większość placówek nie jest przystosowana do pracy w warunkach, gdy temperatura powietrza jest wyższa, niż 28 stopni Celsjusza. Według przedstawicieli władz lokalnych, proces edukacji jest niemożliwy, gdy w tym samym okresie trwają egzaminy maturalne, sprawdziany z podstawowych osiągnięć szkolnych oraz dzieją się sytuacje, gdy część nauczycieli nie mogą prowadzić lekcji.

Przedstawiciele samorządów wysłali też komunikat o tym, że rekomendacje Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu co do organizacji lekcji w muzeach i innych placówkach kulturalnych przysparzają niemało problemów dyrektorom szkół. Chodzi o to, że muzea nie mogą w jednym czasie przyjąć wszystkich chętnych na ćwiczenia edukacyjne. Zwraca się również uwagę na to, że kwoty pieniężne, przeznaczone na takie zajęcia, są zbyt małe (4,20 euro na jednego ucznia w ciągu roku).

W badaniu wzięło udział 49 samorządów z 60-ciu. 40 z nich wypowiedziało się za krótszym rokiem szkolnym. W trakcie zbierania informacji okazało się również, że tylko 3 szkoły z 49 samorządów są przygotowane do pracy w trakcie upałów.

Według działających przepisów, rok szkolny na Litwie trwa 35 tygodni uczniom szkół początkowych i 37 – uczącym się w klasach starszych. Dwa lata temu taki okres był o trzy tygodnie krótszy.