17 października – głosowanie w sprawie Pranckietisa

Polityk nie wykluczył, że będzie kandydował na to stanowisko. Zastrzegł, że kwestię tę będzie omawiał z koalicjantami.

„Chłopi” od kilku miesięcy mają zebrane podpisy do wotum nieufności wobec szefa parlamentu. Do tej pory nie rejestrowali projektu w obawie, że zabraknie głosów w czasie głosowania. Do odsunięcia przewodniczącego parlamentu wymagane jest co najmniej 71 głosów “za”.

Przed tygodniem Viktoras Pranckietis zaapelował do rzadzących o zarejestrowanie projektu o wyznaczenie daty głosowania, gdyż, jego zdaniem, sprawa ta trwa zbyt długo. Przewodniczący Sejmu nie zamierza ustąpić z własnej woli, o co apelują do niego posłowie z partii chłopskiej.