118 nowych przypadków COVID-19

3 zgony i 118 nowych zakażeń – to najnowszy bilans koronawirusa w kraju. W ten sposób liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła do 106, zaś liczba zainfekowanych od początku epidemii do 6 366 osób. Liczba aktywnych zakażeń wynosi 3 386, wyzdrowiało 2 842 pacjentów. W izolacji przebywa ponad 34 tys. osób.

W Rosieniach wirus wygasa, natomiast nowe ognisko powstało w Kelmė.

Wczoraj odnotowano dwa przypadki z zagranicy – Z Białorusi i Norwegii.

Minionej doby najwięcej przypadków koronawirusa stwierdzono w okręgu wileńskim – 48, w tym 5 w gimnazjum im. Basanavičiusa, gdzie łącznie wykryto 17 przypadków.

Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego podało szczegóły dotyczące kolejnych zgonów na skutek koronawirusa. Poprzedniej doby poinformowano o 3 ofiarach śmiertelnych – w okręgu kowieńskim i szawelskim. Dwie zmarłe osoby należały do grupy wiekowej od 80 do 89 lat i cierpiały na choroby współistniejące. Jedna z nich zachorowała po kontakcie z osobą zakażoną z bliskiego otoczenia. Trzeci zmarły pacjent należał do grupy wiekowej 70-79 lat i również cierpiał na choroby przewlekłe.

Minister zdrowia Aurelijus Veryga przekonuje, że sytuacja jest pod kontrolą, choć wskaźniki są coraz gorsze. Jak mówi A. Veryga, Litwa nie jest wyjątkiem, wirus szerzy się w większości krajów. I ku temu są przyczyny obiektywne – zarówno sezon zimowy jak i skupiska ludzi teraz już w zadaszonych pomieszczeniach.