10 września – przedterminowe wybory do Sejmu?

„Właśnie zarejestrowaliśmy uchwałę o przedterminowych wyborach (…), przyczyny jasno wynikają z samego dokumentu, wszystko było wielokrotnie wspominane – ze względu na obecną sytuację zarówno w samorządzie, jak i w Sejmie i rodzące się pytania dotyczące całego państwa, całego systemu politycznego” – powiedział dziennikarzom podczas piątkowej konferencji prasowej G. Landsbergis.

Według niego, dokładny czas głosowania nie został jeszcze ustalony, ​​rozważane jest zrobienie tego „w pierwszym lub drugim tygodniu czerwca”.

G. Landsbergis powiedział, że konserwatyści będą jeszcze zastanawiać się, czy głosowanie w przedterminowych wyborach byłoby obowiązkowe dla członków frakcji.

Lider konserwatystów nie próbował też przewidzieć, jak potoczą się wydarzenia, jeśli Sejm nie zatwierdzi przedterminowych wyborów i premier Ingrida Šimonytė poda się do dymisji.

W projekcie uchwały czytamy, że wątpliwości co do jawności wydatków miejskich polityków „wpływają negatywnie na zaufanie do wszystkich partii parlamentarnych i wszystkich władz politycznych”.

Zdaniem konserwatystów, wadliwy system, który pozwala na nadużywanie świadczeń, „pozwala na kwestionowanie legitymacji Sejmu, rządu i systemu politycznego”, należy więc odnowić mandat zaufania obywateli.

Rządzący konserwatyści ogłosili w zeszłym tygodniu, że dążą do przedterminowych wyborów do Sejmu, argumentując to koniecznością przeciążenia systemu politycznego. Taką decyzję podjęło prezydium Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, w odpowiedzi na medialne śledztwa dotyczące możliwego nadużycia świadczeń przyznawanych politykom samorządowym.

Działacz społeczny Andrius Tapinas poinformował, że niektórzy politycy maksymalnie wykorzystali dostępne kwoty, mimo że w czasie pandemii ruch i inne działania były poważnie ograniczone – tankowali paliwo, płacąc różnymi kartami bankowymi, w różnych miastach niemal w tym samym czasie.

Jeszcze zanim konserwatyści zarejestrowali projekt przedterminowych wyborów, w czwartek podczas dziennej sesji w Sejmie taką samą propozycję złożył poseł na Sejm Petras Gražulis. Propozycja ta została odrzucona.

Partnerzy konserwatystów – liberałowie i Partia Wolności są obecnie sceptycznie nastawieni do ogłoszenia przedterminowych wyborów, nie ma co do tego zgody w szeregach konserwatystów, a większość opozycji stwierdziła, że ​​popiera pomysł przedterminowych wyborów, o ile teraźniejszy rząd poda się do dymisji.

Premier Ingrida Šimonytė zapowiedziała, że ​​złoży dymisję, jeśli przedterminowe wybory nie zostaną zatwierdzone.