1 maja – 19 lat Litwy w Unii Europejskiej

1 maja 2004 r. razem z Litwą wstąpiły Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr oraz Malta.

Wcześniej, w maju 2003 r., w kraju odbyło się referendum, w którym wejście do UE poparło 90% głosujących.

Od 1 stycznia 2015 roku Litwa należy do strefy euro.

Zdaniem prezydenta Gitanasa Nausėdy, dziś możemy po raz kolejny świętować dobrodziejstwa i zalety obecności Litwy w rodzinie europejskiej.

„Są to wspólne decyzje oparte na wspólnych wartościach demokratycznych, zasadach prawa międzynarodowego, prawach i wolności człowieka. Są to reformy, integracja ze wspólnym rynkiem, które doprowadziły do ​​oczywistego wpływu na wzrost gospodarczy. To swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału, inwestycje w naukę i innowacje, a także w wielu innych dziedzinach, które znacząco poprawiły jakość życia wszystkich obywateli naszego kraju” – mówi prezydent.

Według premier Ingridy Šimonytė, jest to najbardziej udana polityczna i gospodarcza decyzja Litwy.

„W maju tego roku obchodzimy historyczne wydarzenie – członkostwo Litwy w Unii Europejskiej. Patrząc wstecz ze wzgórza czasu, dziś możemy śmiało powiedzieć, że była to najbardziej udana decyzja polityczna i gospodarcza, która na długi czas zadecydowała o pomyślnym rozwoju nowoczesnego państwa” – mówi I. Šimonytė.

Premier uważa, że bardzo ważne jest to, że Litwa zyskała przez te lata duże zaufanie Europy – jest zapraszana i słuchana tam, gdzie dyskutuje się o fundamentalnych wartościach.

Według I. Šimonytė członkostwo w UE przyniosło „wiele zwycięstw naszemu krajowi”.

Przewodnicząca Sejmu V. Čmilytė-Nielsen twierdzi, że wojna na Ukrainie tylko po raz kolejny potwierdziła, że ​​Litwa postąpiła słusznie wybierając swoją przyszłość w Unii Europejskiej, a jej rozwój jest obecnie najlepszym sposobem ochrony europejskich wartości.

„Niedawno w Pradze rozmawialiśmy z przewodniczącymi parlamentów państw UE, że obecnie rozszerzenie UE ma bardzo duże znaczenie dla powodzenia polityki i wzmocnienia demokracji, dobrobytu i pokoju na kontynencie europejskim. A teraz jednym z ważnych działań strategicznych jest wspieranie i pomoc Ukrainie, Mołdawii i innym krajom, które zdecydowały się na integrację europejską” – mówi V. Čmilytė-Nielsen.

Według przewodniczącej Sejmu, od tych państw oczekuje się teraz konkretnych kroków, a Litwa, konsekwentnie wspierając integrację europejską, jest gotowa im pomóc.

Szef litewskiej dyplomacji minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis podkreśla wspólnotę europejskich państw i ludzi opartą na wartościach i przywództwie.

„Silny kompas moralny jest siłą napędową nie tylko Litwy, ale całej UE. Wspólnotę opartą na wartościach i przywództwie popiera większość Europejczyków na Litwie i miliony Europejczyków we wszystkich krajach UE” – mówi minister.