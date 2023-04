1 czerwca rozpocznie się rekrutacja na studia 2023. Co warto wiedzieć?

„Planowane jest przyjęcie każdego, kto chce studiować i spełnia wymagania. W tym roku priorytetowymi kierunkami studiów są pedagogika, informatyka, matematyka, inżynieria, pielęgniarstwo i położnictwo oraz kształcenie urzędników” – mówi wiceminister edukacji, nauki i sportu Gintautas Jakštas.

Ministerstwo ma na celu nieograniczanie miejsc finansowanych przez państwo dla osób zapisujących się na priorytetowe kierunki studiów.

W tym roku minimalna punktacja w konkursie wstępnym pozostaje taka sama jak w roku ubiegłym. Jest to 5,4 pkt. dla osób zapisujących się na studia pierwszego stopnia na uniwersytetach i 4,3 pkt. dla osób podejmujących studia w kolegium lub na studiach krótkiego cyklu.

Stypendia dla przyszłych pedagogów

W związku z brakiem nauczycieli niektórych przedmiotów uczniowie, którzy wybiorą następujące specjalności pedagogiczne – matematyka, język i literatura litewska, francuski, niemiecki, fizyka, chemia, biologia, historia, geografia, informatyka, pedagogika specjalna – będą mogli ubiegać się o stypendia w wysokości 319 EUR miesięcznie.

Nowo zatrudnieni nauczyciele, którzy w ciągu ostatniego roku nie pracowali jako nauczyciele, mogą ubiegać się o stypendium (300 EUR brutto), które będzie wypłacane przez okres 12 miesięcy. Istnieje też możliwość otrzymania jednorazowego wsparcia materialnego w wysokości 3 tys. EUR (brutto) pod warunkiem, że osoba zatrudniona jako nauczyciel w szkole zobowiązuje się do pracy przez co najmniej 1 rok szkolny.

Samorząd Rejonu Wileńskiego oferuje także pakiet motywacyjny dla studentów kierunków oświatowych, którzy mieszkają w rejonie wileńskim: stypendia w wysokości (250 EUR miesięcznie), doświadczenie zawodowe i pracę w placówkach rejonu wileńskiego.

Rekrutacja potrwa całe lato

Ministerstwo przypomina, że ​​rekrutacja składa się z 2 etapów – głównego i dodatkowego. Wnioski o przyjęcie główne można rejestrować od 1 czerwca do 28 lipca w południe. Przyjęci studenci będą mogli zawrzeć umowę o studia do 4 sierpnia do godz. 16:00 zarówno drogą elektroniczną, jak i na uczelni.

Od 13 czerwca do 25 lipca chętni na studia artystyczne będą mogli przystąpić do sesji egzaminacyjnej. Wyniki egzaminów wstępnych zostaną ogłoszone do 27 lipca.

W dniach 7-10 sierpnia kandydaci będą mogli ubiegać się o dodatkowy nabór w pierwszym etapie, a w dniach 21-24 sierpnia w drugim etapie.

Kandydaci do szkół zawodowych będą mogli składać wnioski do 7 sierpnia. Wnioski mogą składać zarówno osoby chcące uzyskać kwalifikacje w ramach całego programu przygotowania zawodowego, jak i uczniowie klas 9-10 oraz licealiści klas I-IV, którzy chcą kształcić się według indywidualnego programu.

Chętni będą mogli zawrzeć umowę w dniach 14-17 sierpnia.

Dodatkowa rekrutacja na uczelnie wyższe odbędzie się w dniach 21-27 sierpnia, a do szkół zawodowych w dniach 30-31 sierpnia.