Żywno i Kosiniak-Kamysz: szczątki polskich oficerów trafią do Katedry Polowej

Wicemarszałek wystąpił do IPN w sprawie godnego pochówku szczątków Polaków ekshumowanych ze zbiorowych mogił w latach 1943–2000 i zabezpieczonych w toku śledztwa prowadzonego przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie zbrodni katyńskiej.

„85 lat po zbrodni katyńskiej dokonamy symbolicznego aktu, na który czekały Rodziny Katyńskie. Szczątki, przebadane i udokumentowane, zostaną pochowane w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. To miejsce godne pamięci, szacunku i zadumy. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę wspierać Rodziny Katyńskie w ich staraniach. Po wielu miesiącach rozmów i działań mamy decyzję. To zamknięcie pewnego okresu traumy, ale też ważny krok w polityce pamięci, budowaniu świadomości i edukacji przyszłych pokoleń” – powiedział Maciej Żywno.

Wojsko Polskie pamięta o swoich oficerach. Pamięta o elicie narodu polskiego zamordowanej w bestialski sposób w lasach katyńskich. Pochowanych czasem na obcej ziemi, a czasem tak, jak te szczątki, bez miejsca pochówku do dzisiaj. Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie jest bardzo godnym miejscem na dokonanie tego pochówku” – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kontekst historyczny

Zbrodnia katyńska była konsekwencją sowieckiej agresji na Polskę z 17 września 1939 r.. Na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR, podpisanej przez Józefa Stalina 5 marca 1940 r., NKWD zamordowało ok. 22 tys. obywateli polskich, w tym oficerów Wojska Polskiego, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej oraz przedstawicieli elit II RP. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r.. Przez dziesięciolecia władze sowieckie zaprzeczały odpowiedzialności, przypisując ją III Rzeszy; dopiero 13 kwietnia 1990 r. ZSRR przyznał się do sprawstwa, określając zbrodnię jako „jedną z cięższych zbrodni stalinizmu”.