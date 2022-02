Znany polski rysownik Piotr Socha na Targach Książki w Wilnie

W tym roku odbędą się one pod hasłem „Obraz jako tekst” (Vaizdas kaip tekstas). Jak co roku Instytut Polski w Wilnie wspólnie z litewskimi partnerami przygotowuje swoją ofertę miłośnikom polskiej literatury. Tematem targów jest między innymi sztuka książki i ilustracje, które postrzegane są również jako tekst, dlatego gościem będzie znany polski artysta-rysownik Piotr Socha. Goście Targów będą mogli obejrzeć wystawę ilustracji na podstawie rysunków z najlepszych książek artysty. Wystawa obejmie najciekawszy materiał ilustracyjny z „Pszczół”, „Drzew” i najnowszej książki „Brud”. Podczas Targów są przewidziane spotkania z artystą, warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży, prezentacja dorobku artystycznego ilustratora i in.

Piotr Socha (1966) – grafik, ilustrator, kucharz amator

Przez wiele lat współpracował jako ilustrator z redakcjami Gazety Wyborczej, Dużego Formatu, Wysokich Obcasów, Polityki, Newsweeka, Przekroju, Harward Business Review, Machiny i wielu innych.

Od 2013 roku współpracuje jako ilustrator z Wydawnictwem Dwie Siostry, dla którego zaprojektował trzy książki dla dzieci – „Pszczoły” ( wydanej w 2015 roku, tłumaczonej na 32 języki, w tym na język litewski), „Drzewa” (wydanej w 2018 roku, tłumaczonej na 28 języków, w tym na język litewski) i najnowszą „Brud”.

Autorem tekstu do obu książek jest dr. Wojciech Grajkowski. Książka „Pszczoły” była wielokrotnie nagradzana w Polsce i poza jej granicami.

Najnowszą książkę „Brud. Cuchnąca historia higieny” (2021), stworzył wspólnie z Moniką Utnik-Strugałą, która napisała do niej tekst.

W czasie wolnym uprawia nordic-walking, czyta książki historyczne, podróżuje.

25 lutego 2022 r. (piątek), godz. 11.00, Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie (Vilnelės g. 86, Pakenės k. 13145, Kalvelių sen., Vilniaus r.)

Warsztaty plastyczne z Piotrem Sochą pt. „Wyhodujmy wspólnie drzewo“

W szkole podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie odbędą się warsztaty plastyczne z polskim ilustratorem, grafikiem i projektantem – Piotrem Sochą. Jest on jednym z najpopularniejszych polskich ilustratorów prasowych, znanym z rysunków pełnych poczucia humoru. Warsztaty inspirowane będą bestsellerową książką – wielkoformatowym albumem o drzewach pt. „Drzewa”. Dzieci odwiedzą niezwykły świat drzew, przyjrzą się pracy drwala i zobaczą jakie budowle, instrumenty i maszyny można zrobić z drewna. Zajrzą do lasu, zapuszczą się w puszczę i… wyhodują własne drzewo.

Warsztaty odbędą się w języku polskim. Wydarzenie zamknięte.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie.

25 lutego (piątek), godz. 18.00, Centrum Wystawowe Litexpo, 4 sala (al. Laisvės 5, Wilno)

Podczas godzin twórczych ilustratorów, rysowników oraz gości Targów Książki w „Krainie Książki“ Piotr Socha spotyka się z czytelnikami i podpisze swoje egzemplarze swoich dzieł.

25 lutego (piątek), godz. 19.00, Centrum Wystawowe Litexpo, 4 sala (al. Laisvės 5, Wilno)

Turniej ilustratorski pt. „Obraz jako tekst”.

Zapraszamy na ilustratorskie rozgrywki! Znani ilustratorzy rysownicy i goście Targów Książki, staną parami w rysownicze szranki. Ich zadanie będzie pozornie proste – w wyznaczonym czasie wykonać ilustrację na zadany temat. Kto zwycięży?

Udział biorą: Piotr Socha (Polska), Rufina Bazlova (Białoruś), Mohammad Barrangi Fashtami (Iran), Roma Jaraminaitė (Litwa), Justė Martinkėnaitė (Litwa), Oliver Spatz (Niemcy).

26 lutego 2022 r. (sobota), godz. 11.00, Centrum Wystawowe Litexpo, 4 sala (al. Laisvės 5, Wilno)

Warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodziców pt. „Wyhoduj drzewo razem z Piotrem Sochą”. Warsztaty inspirowane będą bestsellerową książką – wielkoformatowym albumem o drzewach autorstwa Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego pt. „Drzewa”. Dzieci odwiedzą niezwykły świat drzew, przyjrzą się pracy drwala i zobaczą jakie budowle, instrumenty i maszyny można zrobić z drewna. Zajrzą do lasu, zapuszczą się w puszczę i… wyhodują własne drzewo.

Warsztaty w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Knygų šalis

26 lutego 2022 r, (sobota), godz. 13.00, Centrum Wystawowe Litexpo, 4 sala (al. Laisvės 5, Wilno)

Prezentacja wystawy pt. „Rysunkowy świat Piotra Sochy” z udziałem autora.

Na wystawę składa się 25 tablic – misternie skomponowanych plansz. Kolorowe ilustracje pełne są detali i szczegółów, a krótki i przystępny tekst nie tylko wyjaśnia ich znaczenie, ale też zawiera wiele interesujących informacji i ciekawostek.

Daj się zaprosić do magicznego królestwa pszczół! Przyjrzyj się z bliska jego mieszkańcom, zajrzyj do ich domów, poznaj ich zwyczaje. Odwiedź niezwykły świat drzew. Zobacz, kto w nich mieszka, kto je zjada, a kto przenosi ich nasiona. Poznaj te najwyższe, najstarsze i najgrubsze.Obejrzyj bogato ilustrowane kompendium wiedzy o obyczajach, przesądach, odkryciach oraz wynalazkach związanych z brudem, higieną i medycyną. Wystawę zaprezentuje autor Piotr Socha.

Język wydarzenia: polski z tłumaczeniem na język litewski.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Wydawnictwo Dwie Siostry, wydawnictwo „Terra publica”, Knygų šalis.