Znamy listę finalistów Eurowizji 2024

Po pierwszym półfinale do finału dostał sie reprezentant Litwy, Polska reprezentantka Luna nie dostała się do finału.

W drugim półfinale widzieliśmy 16 państw, choć przed konkursem najwięcej miejsca poświęcano Izraelowi. To z racji protestów aktywistów domagających się usunięcia tego państwa z tegorocznego konkursu. Afera związana jest z faktem, że w utworze „October Rain” Eden Golan było mnóstwo odniesień do ataku Hamasu na Izrael, do którego doszło 7 października ubiegłego roku. Dotyczyło to zarówno tytułu, jak i słów piosenki, gdzie pojawiły się m.in. nawiązania do kwiatów, które symbolizują ofiary konfliktu. Organizatorzy Eurowizji wskazywali wyraźnie, że to łamie zasady „neutralności politycznej”. Ostatecznie zmieniono nie tylko słowa piosenki, ale też tytuł.

Oto lista państw z drugiego półfinału, które głosami widzów przeszły

do finału: Łotwa, Austria, Holandia, Norwegia, Izrael, Grecja, Estonia, Szwajcaria, Gruzja, Armenia.

Oto lista państw z pierwszego półfinału, które głosami widzów przeszły

do finału: Serbia, Portugalia, Słowenia, Ukraina, Litwa, Finlandia, Cypr,

Chorwacja, Irlandia, Luksemburg.

Orgnizator i „Wielka Piątka”: Szwecja, Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy.