Zmarł historyk Jerzy Targalski

Wcześniej media informowały o ciężkim stanie zdrowotnym historyka. Wówczas apelowano o modlitwę o zdrowie.

Jerzy Targalski był historykiem, politologiem, orientalistą i publicystą, doktorem nauk humanistycznych i wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie PRL należał do PZPR, został jednak potem działaczem opozycyjnym.

W ubiegłym roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jako naukowiec dr Jerzy Targalski zajmował się przemianami ustrojowymi w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat 80. i 90., a także rolą służb specjalnych.

W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, rok później – filologię starożytnego Wschodu w Instytucie Orientalistycznym UW. Był też studentem studium doktoranckiego w Instytucie Historycznym UW.

Po wprowadzeniu stanu wojennego do 1983 r. działał w podziemiu. Potem do 1997 r. przebywał na emigracji we Francji. Tam współpracował z „Kontaktem” i paryską „Kulturą”.

Na podstawie: IAR.