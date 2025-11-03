Zgromadzenie Protestu Kultury apeluje do rządu o wstrzymanie nominacji

Jak podkreślono, nawet w okresach kryzysów politycznych czy zmian gabinetowych zachowywano dotąd zasadę odpowiedzialności: najpierw powołanie szefa resortu, a dopiero później kompletowanie jego zespołu zaufania politycznego.

— Wiceministrowie są najbliższymi członkami zespołu ministra, odpowiadają za politykę w konkretnych obszarach kultury, współpracę ze środowiskami, prowadzenie grup roboczych i rad. Nie można tworzyć takiej ekipy bez ministra, bo to podważa samą istotę zasady zaufania politycznego — oświadczyła Gintautė Žemaitytė, szefowa oddziału Centrum Sztuki Współczesnej (Sapiegiškių rūmai) i członkini grupy inicjatywnej zgromadzenia.

Jej zdaniem „porządek ten jest dziś świadomie łamany, a społeczność kultury staje się zakładnikiem eksperymentu politycznego”.

Rząd chce powołać wiceministrów wcześniej

Lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że jeszcze w tym tygodniu planowane jest zatrudnienie trzech wiceministrów kultury. Wśród kandydatów nie ma przedstawicieli ruchu „Świt nad Niemnem” („Nemuno aušra”). Z kolei przedstawiciel premier Ingi Ruginienė tłumaczy, że polityczny zespół Ministerstwa Kultury powoływany jest przed ministrem z uwagi na specyficzną sytuację, jaka wytworzyła się w resorcie.

Protestujący: najpierw minister, potem zespół

Organizatorzy protestu oceniają, że władze celowo odwlekają nominację ministra, chcąc utrzymać kontrolę nad resortem do czasu uchwalenia budżetu państwa. Zamiast realnych decyzji — jak twierdzą — imituje się działania, formując zespół wiceministrów „gdy centrum kierunku politycznego i odpowiedzialności nie istnieje”.

— Zamiast konstruktywnego dialogu i budowania zaufania wybrano pozór pracy. To krótkowzroczna taktyka, która kosztuje reputację instytucji państwowych i zaufanie środowiska kultury — dodała Žemaitytė.

Zgromadzenie apeluje do rządu o natychmiastowe wstrzymanie procedury powoływania wiceministrów do czasu nominacji stałego ministra i powrót do „elementarnego porządku demokratycznego”. Jednocześnie środowiska kultury wzywają polityków, by uznali rolę sektora kultury w życiu państwa i podejmowali decyzje oparte na kompetencjach, a nie interesach partyjnych.

Próba dialogu bez efektu

Grupa inicjatywna informuje, że od początku protestu zabiegała o rozmowę z rządem. W minionym tygodniu społeczność kultury wspólnie ze stowarzyszeniami wysłała do premier zaproszenie do omówienia sytuacji. W odpowiedzi nadeszła propozycja spotkania z niewskazanym z nazwiska politycznym zespołem ministerstwa, lecz bez udziału ministra — „strukturą niejasną, pozbawioną obecnie odpowiedzialności i umocowania decyzyjnego”. W tych warunkach inicjatorzy zdecydowali o rezygnacji z udziału w takim formacie.

Tło sporu

Jak informowano wcześniej, porozumienie rządzących o przekazaniu resortu kultury ugrupowaniu „Świt nad Niemnem” oraz decyzja prezydenta o wyznaczeniu na ministra Ignatasa Adomavičiusa — polityka bez doświadczenia w kulturze — wywołały protesty środowisk kultury. Choć socjaldemokraci zapowiedzieli później przejęcie ministerstwa od „Świtu nad Niemnem”, a kandydatów na szefa resortu poszukuje sama premier, protesty trwają, a społeczność kultury sprzeciwia się zatrudnianiu w ministerstwie jakichkolwiek przedstawicieli tego ruchu.

Resort od miesiąca pozostaje bez stałego kierownictwa, a opozycja podejrzewa, że przedłużające się poszukiwania są efektem wpływu „Świtu nad Niemnem” na proces decyzyjny.