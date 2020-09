Zespół Pieśni i Tańca Ludowego RUDOMIANKA wydał 3 nowe teledyski

Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka” nagrał teledysk do piosenki ludowej „Zachodźże słoneczko”. Teledysk ten ukazuje piękno folkloru polskiego i zachęca do głębszego poznania kultury ludowej, dostarcza wiele emocji pozytywnych, niezapomnianych. Nostalgiczna melodia piosenki lekko płynie przez pola i lasy Wileńszczyzny. Ukazuje niezwykły czar naszego kraju.

„Rudomianka” prezentuje również własną interpretację utworu polskiego zespołu Daj To Głośniej – Mama Ostrzegała. Autorami i kompozytorami tej piosenki są Emilia Sanecka, Tobiasz Hes, Łukasz Sienicki oraz Marcin Książak. Utwór ma ludowe motywy i skoczną melodię, aż nogi same się proszą do tańca. Melodia piosenki lekko wpada w ucho, a słowa – w pamięć. Zespół w tym teledysku przemyca zwyczaje i uroki wsi. Teledysk zachwyca humorem, scenerią ukazującą piękno Wileńszczyzny. Oko widza cieszą również urocze polskie stroje ludowe wykonawców piosenki.

Muzyka, pieśń, jak też tańce nie tylko łagodzą obyczaje, ale i łączą ludzi, którzy swoje pasje potrafią przemienić w najprawdziwsze złoto. Takim złotem z pewnością jest zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”, który swoją twórczością stara się łączyć pokolenia. Świadectwem tego jest nowy teledysk zespołu. Kilka pokoleń „Rudomianki” prezentuje w nim znany i niezwykle lubiany przez miłośników polskiego folkloru utwór ,,A gdy będzie słońce i pogoda”. A wszystko się dzieje w niezwykłej wiejskiej scenerii. Jest to owoc wieloletniego prężnego rozwoju i ciężkiej pracy zespołu oraz jego kierowników artystycznych.