Zespół „Ojcowizna” zaprasza na koncert „Polonez, który łączył narody”

Michał Kleofas Ogiński (1765–1833) i Mikołaj Konstanty Cziurlionis (1875–1911) żyli w różnych okresach, ale ich twórczość i działalność symbolicznie łączą się w kontekście polskiego i litewskiego dziedzictwa kulturowego. Ogiński i Cziurlionis są uważani za jednych z najważniejszych artystów, którzy kształtowali polską i litewską tożsamość artystyczną jak też narodową. Choć nigdy się nie spotkali, istnieją między nimi ważne powiązania, takie jak wspólne dziedzictwo narodowe i ich wizja Polski i Litwy, łącząca sztukę i ducha narodowego.

Na scenie Centrum Kultury w Nowej Wilejce w dniu 5 października wystąpią Zespół Pieśni i Tańca Ojcowizna, chór Ojczyzna z Węgorzewa oraz gościnnie zespół Vaiva.

Na widzów czekają: pieśni okresu końca XVIII i początku XIX wieku, kompozycje instrumentalne, ciekawe opracowania litewskich pieśni ludowych, tańce ludowe w wykonaniu 4 grup tanecznych oraz oczywiście polonez w różnych odsłonach.

Spotkajmy się 5 października w Centrum Kultury w Nowej Wilejce (ul. Geroves 1) o godz. 12.

Wstęp wolny.

„Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku”.