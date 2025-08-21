Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” zaprasza na jubileuszowy koncert z okazji 70-lecia działalności”

Na jednej z największych scen koncertowo- widowiskowych stolicy wystąpi ponad dwustu artystów z różnych pokoleń wiliowców: od najmłodszych tancerzy i chórzystów, poprzez reprezentacyjny skład zespołu, aż po weteranów, którzy przez siedem dekad tworzyli historię zespołu, przekazywali pasję kolejnym pokoleniom i nadal to robią, choć „skroń niejedna siwa…”.

W dwuczęściowym programie znajdą się premierowe suity taneczno-śpiewane, wyjątkowa niespodzianka przygotowana z okazji tak godnego jubileuszu, a także kompozycje ze złotego repertuaru „Wilii”.

Bilety dostępne w sekretariacie Domu Kultury Polskiej w Wilnie (pokój nr 302, Naugarduko 76) tel. +370 5 233 3663, I-V 10:00-17:30 oraz w zespole pod nr. tel. +370 678 75 656.

Koncert odbędzie się 22 listopada, w sali Compensa (ul. Kernavės 84, Wilno). Początek koncertu o 15.00.