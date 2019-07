Zenek Martyniuk i zespół Akcent po raz pierwszy na żywo w Wilnie

vdu

Król jest tylko jeden! Niezaprzeczalnie jest nim Zenek Martyniuk, który na scenie disco-polo rządzi już od 30 lat. Z tej okazji zaprasza na niezwykły jubileuszowy koncert w Wilnie. Gościnnie wystąpi znana i lubiana na Wileńszczyźnie piosenkarka Bożena Sokolińska. Bilety w sprzedaży już teraz na BILIETAI.LT

„Zenek Martyniuk z okazji 30-lecia działalności artystycznej zainspirował trasę koncertową, w trakcie której wszystkie przeboje zespołu „Akcent” zabrzmią na żywo! Po raz pierwszy w historii muzyka disco-polo zabrzmi jeszcze bardziej atrakcyjnie. Cieszymy się z możliwości promowania tak popularnej branży muzycznej w najlepszym przekazie oraz serdecznie zapraszamy nie tylko miłośników danego nurtu, lecz także wszystkich wielbicieli „żywej” muzyki.” – twierdzi Prezes agencji „Polskie Imprezy na Litwie” Paweł Żemojcin.

Zenek Martyniuk oraz zespół „Akcent” jest niekwestionowanym liderem w branży muzycznej nurtu disco-polo. O popularności świadczą liczby w internecie – oglądalność oficjalnego kanału YOU TUBE to cyfry w milionach, żaden inny zespół nie jest w stanie się pochwalić takimi wynikami. W swojej dyskografii zespół ma 16 albumów i liczne przeboje, m.in. „Moja gwiazda”, „Twe czarne oczy”,„Życie to są chwile”, Pszczółka Maja”, „Przez twe oczy zielone”, „Przekorny los”.

W 1998 roku na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie zespół otrzymał Grand Prix za utwór „Wyznanie”, w 2007 roku za utwór „Czemu jesteś taka dziewczyno”, a w 2016 roku za nagranie „Czekam na Ciebie”. W 2013 do zespołu ląduje nagroda specjalna od stacji Polo TV za siedem utworów w plebiscycie Disco Polo Hit Wszech Czasów. W latach 2002–2004, 2009, 2012–2014 oraz 2016 grupa zdobywa Nagrodę Publiczności.

Agencja artystyczna „Polskie Imprezy na Litwie” serdecznie zaprasza 3 października na wspaniałą zabawę, którą wspólnie uczcimy 30-lecie pracy artystycznej króla disco-polo Zenka Martyniuka i zespołu „Akcent”. Czekają na Państwa najsłynniejsze przeboje, które nuci cała Polska!