Zakończono prace restauratorskie w kościele św. Krzyża

Jak podano, w ramach inwestycji wymieniono pokrycie dachu: wzmocniono drewniane więźby i ułożono dachówkę. Zakres uzupełnił montaż instalacji odgromowej oraz modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych.

Odrestaurowano miedziane pokrycia hełmów i ornamentowane metalowe krzyże, odtwarzając węzły i detale dekoracyjne na podstawie materiału ikonograficznego. Odtworzono także niewy­stępujące dotąd owalne okienka hełmów.

Na poddaszu przywrócono pierwotny układ przestrzenny: zdemontowano powstałe w okresie sowieckim przegrody z cegły wapienno-piaskowej (silikat), nieużywaną instalację wentylacyjną oraz zdemontowano ścianki z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonano ciągi komunikacyjne z poręczami, zamontowano stałe drabiny prowadzące do północnej i południowej wieżyczki, a w samych wieżyczkach wykonano stropy z włazami. Na poddaszu zainstalowano również alarm przeciwpożarowyi pożaru.

Celem projektu było powstrzymanie naturalnych procesów degradacji, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana elementów krytycznych oraz przywrócenie autentycznych detali zewnętrznych obiektu.

Prace przy świątyni trwały trzy lata – rozpoczęły się w 2023 r., a zakończyły w sierpniu br. Ich wartość wyniosła 377,5 tys. euro. Inwestycję sfinansowano ze środków Programu Zarządzania Obiektami Kultury (Zarządzanie Dziedzictwem).