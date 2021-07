Zagraniczni goście w Pałacu Balińskich: Koncert zespołu dzwonków ręcznych „Arsis” z Estonii

W trakcie koncertu „Arsis” wykona, między innymi, fragmenty baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego. Według założyciela i kierownika zespołu, Aivara Mäe, pierwotnie zespół planował wykonać balet w całości. Jednak dla jednego zespołu tego okazało się zbyt wiele. Fragmenty tego baletu od już kilku lat znajdują się w repertuarze „Arsis”.

„Bardzo wiele utworów Czajkowskiego znajdzie się też w naszym jutrzejszym programie. Jednak staraliśmy się nie ograniczać do jednego kompozytora. Dobieraliśmy muzykę różnych twórców – zabrzmi Claude-Michel Schönberg, Pietro Mascagni, Franz Liszt i inni. Sądzę, że nasz program będzie letni pod każdym względem” – powiedział Mäe w wywiadzie dla portalu zw.lt.

W trakcie koncertu zabrzmią również estońskie pieśni ludowe, których aranżację przygotował kompozytor Tõnu Kõrvits. Wcześniej „Arsis” wydał w Niemczech płytę z aranżacjami muzyki ludowej.

„Zastanawiając się nad tym, jak wyglądała estońska muzyka w XIX w., musimy rozumieć, że w tym okresie jeszcze nie było profesjonalnych kompozytorów. W końcu XIX stulecia młodzi twórcy wyjeżdżali na studia do Petersburga, aby uzyskać odpowiednie wykształcenie. Dlatego większość krajowego repertuaru stanowiły pieśni ludowe, które w większości były grane na skrzypcach, akordeonie czy na estońskim instrumencie kannel (zbliżonym do cytry)” – tłumaczy kierownik artystyczny.

Fot. Facebook/Arsis Handbell Ensembles

Zespół dzwonków ręcznych rozpoczął działalność w 1993 r. i wiele razy wystąpił na Litwie, między innymi, z koncertami bożonarodzeniowymi.

Koncert w Jaszunach jest pierwszym zagranicznym występem zespołu od czasu rozpoczęcia pandemii. „W związku z ograniczeniami, estońskie sale mogły być wypełnione na 50 proc., ale ogólna liczba słuchaczy nie mogła stanowić więcej niż 400 osób. Teraz w kraju nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne. Wszyscy członkowie naszego zespołu zostali zaszczepieni, więc możemy się przygotowywać na kolejne koncerty. Pierwsze nasze tegoroczne występy odbyły się w maju i na początku czerwca. Bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy możliwość tego lata wystąpić na Litwie” – dodaje gość.

Przygotowania do każdego występu są nie lada wyzwaniem w związku ze specyfiką muzyczną zespołu.

„Repetycje zawsze są trudne, bo są prowadzone praktycznie z matematyczną dokładnością. Na dany moment zespół składa się z „24 rąk”, wykorzystywanych jest około 300 dzwoneczków. To oznacza, że bardzo ważne jest to, jaką ręką muzyk sięga po instrument, jak też, ile dzwonków może być wykorzystywanych przez jedną osobę. To jest praca organizacyjna, w której jest niezwykle ważna komunikacja między członkami. Nasza praca przypomina działalność orkiestry symfonicznej. Różnica tkwi w tym, że nie zawsze możemy w czasie koncertu korzystać z zeszytów z nutami – wyłącznie w wypadku, jeżeli muzyka jest bardzo powolna. Jeżeli to jest bardzo szybka muzyka, na przykład, „Lot trzmiela” Nikołaja Rimskiego-Korsakowa – utwór, który już od kilku lat znajduje się w naszym repertuarze – należy się tego uczyć na pamięć i wiele pracować nad wykonaniem, a to trwa czasami nawet kilka lat. W związku z tym organizowanie prób online jest niemożliwe. Repetycje na żywo nie były tak częste, ale jednak mogliśmy je organizować – na początku z udziałem 10 osób, potem – nawet z dwiema osobami. W taki sposób staraliśmy się dostosować do ograniczeń pandemicznych” – tłumaczy kierownik i założyciel zespołu „Arsis”.

Koncert „Dzwonią dzwony” z udziałem zespołu dzwonków ręcznych „Arsis” (Estonia) odbędzie się jutro (18 lipca) o godz. 15.00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach. Poprzedzi go o godz. 13.30 wykład „Tekst Konstytucji 3 maja: mity i rzeczywistość”, wykładowca doc. Eligijus Raila (Uniwersytet Wileński).