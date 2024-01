XV jubileuszowa edycja konkursu „Być Polakiem”

Rozpoczyna się XV, jubileuszowa edycja konkursu „Być Polakiem”! Organizatorzy zapraszają, jak co roku, do udziału w niej przedszkolaków, uczniów, ale również studentów. Temat przewidziany dla grup literackich i filmowej, jest w tym roku szczególny, bo uczestnicy będą odkrywcami mało znanych wydarzeń z historii Polski, często o wielkiej dramaturgii, a nawet sensacyjnym charakterze. To nie jest proste zadanie, ale Jubileusz ma swoje prawa.