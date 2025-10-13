Festiwal od lat cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności i mediów, a jego kolejne edycje przyciągają zarówno wybitnych artystów, jak i szeroką publiczność międzynarodową. Jest to wydarzenie o ugruntowanej renomie, mające znaczący wpływ na promocję polskiej kultury za granicą.

Organizatorem i pomysłodawcą Festiwalu „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” jest Polski Teatr „Studio” w Wilnie pod kierownictwem Pani Lilii Kiejzik. Dzięki jej zaangażowaniu oraz pracy wielu ludzi teatru i sztuki w 1994 r. odbyła się pierwsza edycja Festiwalu, której uroczyste otwarcie miało miejsce w Teatrze na Pohulance (wówczas Rosyjskim Teatrze Dramatycznym Litwy). W Festiwalu uczestniczyły wówczas zespoły z Czeskiego Cieszyna, Krakowa, Warszawy, Lwowa oraz Nowego Jorku a także Rosyjski Teatr Dramatyczny w Wilnie i polskie teatry działające na Litwie. Po dwóch edycjach, z przyczyn niezależnych od organizatora, nastąpiła kilkuletnia przerwa, jednak od 2007 r. Festiwal odbywa się regularnie. W 2023 r. miała miejsce XI edycja, w której uczestniczyło 10 teatrów. Łącznie w jedenastu edycjach Festiwalu udział wzięło około 50 tysięcy widzów, wystąpiło ponad 40 zespołów teatralnych z 12 państw.

Tegoroczna, XII edycja, to najważniejsze wydarzenie teatralne prezentujące zespoły polskie działające poza Macierzą. Wystąpią artyści z USA, Holandii, Ukrainy, Niemiec, Litwy, Czech oraz Polski. Program Festiwalu będzie wyjątkowo bogaty i zróżnicowany, a udział w nim potwierdzili wybitni aktorzy i uznane teatry, co czyni wydarzenie jedną z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez teatralnych dla polskich scen zagranicznych.

XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny

„Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”

6-10 listopada 2025

Wilno — Troki — Nowa Wilejka — Rudomino

[Teatr bez granic]

6 listopada (czwartek) Polska

10:00 Fundacja Pomysłodalnia (Polska), Trzy księżniczki na ziarnku piasku (bajka)

Dom Kultury Polskiej w Wilnie, czas trwania: 45’, rezerwacje: +370 652 64 613

7 listopada (piątek) Ukraina

18:30 Otwarcie festiwalu

Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Ukraina), Wdowy

Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 45’

Po spektaklu: jubileusz artystów Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie

8 listopada (sobota) Czechy, USA, Litwa

9.00 Spacer „Teatralnym Wilnem z Mirosławą Naganowicz”

16:00 Teatr im. J. Cienciały w Wędryni (Czechy), Test

Ośrodek Kultury w Rudominie, czas trwania: 100’

16:00 Teatr Nasz Chicago (USA), Proces pana Cogito

Galeria Fojė w Trokach, czas trwania: 60’

18:30 Polski Teatr „Studio” w Wilnie, M. K. Čiurlionis. Trajektorie (premiera)

Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 90’, rezerwacje: +370 652 64 613

Po spektaklu: Gala jubileuszowa z okazji 65-lecia Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie

9 listopada (niedziela) Niemcy, Holandia, Polska

9:30-11:00 Debata IV Zjazdu Unii Teatrów Polskich poza Polską

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

14:00 Teatr „Gdańska” (Oberhausen, Niemcy), Na pełnym morzu

Centrum Kultury w Nowej Wilejce, czas trwania: 60’

16.00 Buda Staging Performance (Breda, Holandia), Rzecz na dwie kobiety i skrzypce

Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 60’

19:00 Córy Słońca / Liquidacje (Polska), Ideał Człowieka (koncert)

Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), czas trwania: 60’

Zamknięcie festiwalu

10 listopada (poniedziałek)

11:00 Śniadanie artystyczne

Podsumowanie festiwalu z częścią artystyczną, Galeria Fojė w Trokach

Więcej informacji na stronie Organizatora, Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie: www.teatrstudio.lt oraz na Facebooku XII Wileńskich Spotkań Sceny Polskiej

Miejsca:

Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

Wileński Teatr Stary (d. Teatr na Pohulance), ul. Basanavičiaus 13

Galeria Fojė w Trokach, ul. Birutės 8

Ośrodek Kultury w Rudominie, ul. Vilniaus 2

Centrum Kultury w Nowej Wilejce, Wilno, ul. Pergalės 8

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. Na wszystkie wydarzenia, oprócz premiery „M.K. Čiurlionis. Trajektorie”, wstęp wolny.

Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

Dofinansowanie: Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej

Patronat honorowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie

Organizator: Polski Teatr „Studio” w Wilnie

Współorganizatorzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, Fundacja Pomysłodalnia

Sponsorzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL, Restauracja Sakwa

Partnerzy: Instytut Polski w Wilnie, Galeria Fojė, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Ośrodek Kultury w Rudominie, Centrum Kultury w Nowej Wilejce

Partnerzy medialni: „Kurier Wileński”, W Polsce24, TVP Polonia, Radio Znad Wilii, zw.lt, Wilnoteka.lt, portal informacyjny Ida, e-teatr.pl, dziennikteatralny.pl, Gazeta Świętojańska