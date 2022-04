Wystawa prac Jurijusa Grigorovičiusa „Kolory wojny” w Galerii Sztuki „Fojė”

W Galerii Sztuki „Fojė” Pałacu Kultury w Trokach 10 maja o 19:00 zaprezentowana zostanie wystawa malarstwa „Kolory wojny” wybitnego artysty i filmowca Jurijusa Grigorovičiusa. Na wystawie znajdą się 44 obrazy powstałe w czasie wojny. Ekspozycję uzupełniają materiały wideo oraz zdjęcia z Ukrainy stworzone przez Jurija.

„Kolory wojny. Obrazy to moja broń. Prawda, która emanuje z moich głębin. Kiedy wybuchła wojna, nie wiedziałem, gdzie skończę z rodziną i ile zostało nam żyć. Wszystko rozwijało się bardzo szybko… W ciągu kilku dni postanowiliśmy zostać i stawić opór. Potem zacząłem malować obrazy jeden po drugim każdego dnia i zamieszczać je na Facebooku. To była moja odpowiedź na śmierć. Obraz to Życie. Wierzymy w nasze Zwycięstwo. Dopóki potrafię przekazać w swojej pracy wszystko, co dzieje się wokół mnie, będę malować obrazy. Chwała Ukrainie!” – Jurijus Grigorovičius.

O autorze

Jurij urodził się w Kustanaj w Kazachstanie w 1962 roku 3 stycznia. W latach 1975 – 1977 uczył się w szkole artystycznej w Izmailu na Ukrainie, w latach 1977-1981 uczył się w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Machaczkale, w Dagestanie, w latach 1984-1990 studiował w Państwowym Instytucie Kinematografii w Moskwie, po studiach w 1991 roku przeniósł się do Wilna, gdzie uzyskał obywatelstwo Republiki Litewskiej. Jurij obecnie mieszka i pracuje w Kijowie na Ukrainie.

Artysta brał udział w wielu wystawach zbiorowych i własnych zarówno na Litwie, jak i za granicą. Jego obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach na Litwie, Ukrainie, Kanadzie, Niemczech, USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Holandii, Maroku, Białorusi, Polsce, Danii i innych.

J.Grigorovičius musiał współpracować ze znanymi zagranicznymi i litewskimi reżyserami Šarūnasem Bartasem, Audriusem Stoniusem, Audriusem Juzėnasem, Mantasem Kvedaravičiusem itd.

Twórczość artysty w filmach została uhonorowana wieloma nagrodami, z których najważniejsze 2006 roku – EMMY (Emmy Awards) nagroda za najlepszą pracę artysty w filmach telewizyjnych „Czarna śmierć”, „Leonardo da Vinci” (w reżyserii Roba Gardnera) i 2007 roku Peer Awards nagroda za najlepszą pracę artystyczną w filmie „Muzułmańska Hiszpania” (w reżyserii Roba Gardnera). W 2016 roku artysta otrzymał Nagrodę Srebrnego Żurawia Litewskiej Akademii Filmowej za pracę w filmie „Mariupol”.

O malarstwie

Kiedy w życiu Jurija obrazy zamieniają kino, artysta nie ogranicza się do jednego gatunku – eksperymentuje zarówno z pejzażem, jak i portretem, jak również abstrakcją, chętnie eksperymentuje także w zakresie techniki artystycznej.

„…Kiedy zacznę się ograniczać, myślę, że jak artysta umrę…” – mówi o sobie autor prac.

„Malarstwo to transformacja mojego ja, która jest przekazywana widzowi na płótnie. Malarstwo to mój język, który szyfruje moje doświadczenia i uczucia. To niezwykły i magiczny akt. Tworzę to, co jest we mnie, czy jest tam ciemność, czy światło. Wyjątkowy stan, który sprawia, że ​​tworzysz, przypomina przepełnioną filiżankę, przez którą wylewa się światło twojej duszy” – powiedział Jurij.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy, w którym weźmie udział i zaimprowizuje zespół Teatru Playback „Wachtery” z Charkowa.

Wystawa malarstwa Jurijusa Grigorovičiusa „Kolory wojny” potrwa do 6 czerwca.