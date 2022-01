Wystawa „Paszporty”

7 stycznia, w 77. Rocznicę wyzwolenia Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holocaustu, o godzinie 15:00 w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy „Paszporty”, poświęconej tzw. Grupie Ładosia, której działania w czasie II wojny światowej ocaliły tysiące Żydów.

Działania grupy koordynował chargé d’affaires Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie, Aleksander Ładoś. Grupa nie była liczna, należeli do niej trzej polscy dyplomaci: Stefan Ryniewicz, Konstanty Rokicki i Juliusz Kühl oraz dwójka szwajcarskich Żydów: Abraham Silberschein i Chaim Eiss. W latach 1941-1943 wystawiali oni podrobione paszporty państw Ameryki Południowej (głównie Paragwaju) tysiącom polskich, niemieckich, austriackich, czechosłowackich i holenderskich Żydów. Dzięki temu ich posiadacze mieli o wiele większe szanse na przeżycie — nie byli wysyłani do obozów śmierci, a do obozów dla internowanych lub wymieniani na niemieckich jeńców.

W przedsięwzięciu udział weźmie Bartłomiej Zygmunt, archiwista z Instytutu Pileckiego.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu obowiązuje wcześniejsza rejestracja, znajdująca się pod tym adresem: http://inx.lv/jtnb

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających do dnia 14 lutego br.

Organizatorzy: Instytut Pileckiego, Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie, Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa