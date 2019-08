Wyruszyła ekumeniczna pielgrzymka z Białegostoku do Wilna

vdu

Pielgrzymka wyruszyła po porannej Mszy św. w bazylice archikatedralnej, gdzie się znajduje wyświęcona w 1977 roku kaplica Matki Bożej Miłosierdzia z kopią obrazu z Ostrej Bramy. W 1995 roku obraz znajdujący się w tej bazylice został uhonorowany koronami papieskimi.

W ciągu dziewięciu dni pątnicy przejdą prawie 300 km. Najdluższy jest pierwszy etap, liczący 47 km. Pielgrzymi zakończą go w Sokółce. W niedzielę przekroczą polsko-białoruską granicę w Kuźnicy (Podlaskie) i dotrą do Grodna. Tam dołączy do nich ok. 80-osobowa grupa Polaków. Siódmego dnia wędrówki pątnicy przekroczą granicę białorusko-litewską.

Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka „Białystok-Grodno-Wilno” jest organizowana po raz 27. przez Archidiecezję Białostocką. Jej ekumeniczny charakter polega na tym, że uczestnicy wędrują przez tereny zamieszkane zarówno przez katolików, jak i osoby prawosławne, i są przyjmowani przez wiernych obu wyznań, często przez tamtejszą Polonię.

Pielgrzymi podkreślają ogromną życzliwość i pomoc, której doświadczają. Jeśli jest potrzeba i możliwość, w mijanych parafiach (zwłaszcza na Białorusi) zostawiają datki np. na konieczne inwestycje.

Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem „W mocy Ducha”.

„Wpisujemy się w rok duszpasterski. Będziemy rozważali temat Ducha Świętego, zgłębiali jego rolę w Kościele i naszym życiu codziennym” – powiedział kierownik pielgrzymki ks. Łukasz Żuk. Poinformował też, że na Litwie dołączą do pielgrzymki hierarchowie Archidiecezji Białostockiej z metropolitą Tadeuszem Wojdą.

Na zakończenie pielgrzymki w Wilnie ma dojść do ślubu pary, która właśnie na pielgrzymce ekumenicznej poznała się, a w trakcie jej ubiegłorocznej edycji – zaręczyła się.