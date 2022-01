Wykład „Rzeczpospolita Obojga Narodów od 3 Maja 1791 r. do 23 lipca 1792 r. Próba bilansu”

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Stacja Wileńska Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Pałac Władców uprzejmie zapraszają na wykład prof. Richarda Butterwicką-Pawlikowskiego (University College London, School of Slavonic and East European Studies) pt. „Rzeczpospolita Obojga Narodów od 3 Maja 1791 r. do 23 lipca 1792 r. Próba bilansu”.