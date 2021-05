Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej i 98. rocznica objawień Maryi trzem pastuszkom

Tysiące wiernych z całego świata przybywa dziś do sanktuarium w Fatimie, by modlić się i upamiętnić to wydarzenie. Podczas historycznych objawień Maryja prosiła o codzienny różaniec, wynagrodzenie za grzechy, a także poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Orędzie Fatimskie to wezwanie do pokuty i nawrócenia, a także nadzieja na ratunek w Bożym Miłosierdziu.

Ks. prof. Jan Machniak, dyrektor Katedry Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wskazuje, że nie przez przypadek Maryja wybrała do objawień właśnie dzieci.

– Matka Boża poprzez dzieci Łucję, Hiacyntę i Franciszka przekazywała bardzo ważne orędzie – proste, a jednocześnie bardzo istotne: jest szansa dla świata – tak można by powiedzieć w skrócie o tym orędziu. Dzieci były bardzo stałe w tym otwieraniu się na orędzie Matki Bożej Fatimskiej, przychodziły wiernie do doliny Iria w Fatimie, gdzie po raz pierwszy zobaczyły Matkę Bożą. Uparcie i cierpliwie przekazywały to orędzie. Zainteresował się nim miejscowy proboszcz, ale też ksiądz biskup i rzeczywiście orędzie zostało przekazane światu. Największym czcicielem Matki Bożej Fatimskiej był Ojciec Święty Jan Paweł II – tłumaczy ks. prof. Jan Machniak.