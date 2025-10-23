Wspólna modlitwa papieża i Karola III w Watykanie. Kościół czekał na tę chwilę 500 lat

Wcześniej miało miejsce pierwsze spotkanie 76-letniego króla i jego małżonki, królowej Kamili, z papieżem Leonem XIV, który został wybrany na papieża w maju po śmierci papieża Franciszka.

Jako monarcha, Karol III stoi na czele Kościoła Anglikańskiego, który został założony 500 lat temu, gdy król Anglii Henryk VIII oddzielił się od Kościoła Katolickiego.

Papież przyjął parę królewską w bibliotece Pałacu Apostolskiego. To ich pierwsze spotkanie od wyboru Leona XIV w maju.

Po tej rozmowie i wymianie prezentów król uda się na spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem, a królowa zwiedzi w tym czasie Kaplicę Paulińską.

Kardynał Parolin jako pierwszy delegat papieża od prawie 500 lat uczestniczył w koronacji Karola III i Kamili w Opactwie Westminsterskim w 2023 roku.

W południe w Kaplicy Sykstyńskiej odbędzie się wydarzenie, jakie nie miało miejsca od czasu schizmy króla Anglii Henryka VIII w 1534 roku. Wtedy Henryk VIII zerwał z Kościołem katolickim i ogłosił się głową Kościoła anglikańskiego. Przyczyną było to, że papież Klemens VII odmówił unieważnienia jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, co było niezbędne, aby król mógł poślubić Annę Boleyn i zapewnić tron następcy. W reakcji na krok króla papież ekskomunikował go, a Henryk VIII zerwał kontakty z papiestwem.