„Wojna Światów” – niezwykły dokument o wojnie polsko-bolszewickiej

W „Wojnie światów” wykorzystano zrekonstruowane oraz pokolorowane materiały archiwalne z z całego świata – oryginalne i nieznane dotychczas relacje uczestników i świadków wydarzeń, unikalne filmy archiwalne, zdjęcia, rozkazy, zapisy rozszyfrowanych tajnych raportów, pamiętniki i nagrania radiowe.

– Obejrzymy dzisiaj film szczególny, dzięki któremu będziemy mogli niemal naocznie uczestniczyć w wydarzeniach sprzed 100 lat, tej wielkiej wojnie światów, zderzeniu cywilizacji, a raczej zderzeniu cywilizacji i antycywilizacji – podkreślił Piotr Gliński.

Jego zdaniem „siłą filmu dokumentalnego jest autentyzm, prawda. Autentyzm w tym filmie jest szczególny, ponieważ nigdy dotychczas nie mieliśmy okazji obcować z tamtą rzeczywistością sprzed 100 lat w takiej jakości i takiej formie”.

– Dzięki żmudnej pracy tych, którzy najpierw wyszukiwali materiały filmowe w archiwach całego świata, historyków, którzy współpracowali przy tym filmie, dzięki pracy rekonstruktorów i twórców, którzy złożyli ten film jak wielką, możemy obcować naocznie z tym co działo się tu na naszych ziemiach 100 lat temu – podkreślił.

Zdaniem ministra kultury, „tym bardziej jest to ważne, że wojna polsko-bolszewicka była przez lata celowo zapominana, zakłamywana”. – Tym bardziej potrzebujemy o tym wielkim polskim doświadczeniu mówić – wskazał.

Piotr Gliński zwrócił uwagę na takie wielowymiarowość konfliktu 1920 r., zderzenia cywilizacyjnego, ideologicznego, zderzenia wartości i zwycięstwa tych wartości, które są konstytutywne dla trwania wspólnoty narodowej i dla historii Polski.

Dodał, że refleksja dotycząca tamtych czasów jest nam wciąż bardzo potrzebna i dobrze, że możemy ją prowadzić również przez wybitne dzieła filmowe jak „Wojna Światów”.

Premiera „Wojny światów” była symbolicznym zwieńczeniem głównych obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na antenie TVP1 w niedzielę wieczorem film oglądało prawie 2,5 mln ludzi.

„Wojna światów” to koprodukcja Filmoteki Narodowej, Telewizji Polskiej i firmy MW Media, która stoi za sukcesem zrealizowanego w oparciu o archiwalia filmu „Niepodległość” z 2018 roku. Jej twórcy, Mirosław Bork i Krzysztof Talczewski, prezentują oryginalne i nieznane dotychczas relacje uczestników i świadków wydarzeń, unikalne filmy archiwalne, zdjęcia, rozkazy, zapisy rozszyfrowanych tajnych raportów, pamiętniki i nagrania radiowe. Narrację wspierają, tylko wtedy kiedy jest to konieczne, historyczne inscenizacje oraz materiały graficzne. Muzyke do filmu napisał Krzesimir Dębski.

Film jest dostępny na platformie NINATEKA.pl (https://ninateka.pl/film/wojna-swiatow-miroslaw-bork-krzysztof-talczewski) przez najbliższy tydzień, a we wrześniu zostanie wydany na DVD.