Wojdaty i Pogiry świętują: jubileusz 650-lecia i poświęcenie herbu

Jak podkreślił dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego, Vytautas Vansavičius, ten dzień stał się wyrazistym dowodem na to, że Wojdaty i Pogiry to żywe, zjednoczone społeczności, które pielęgnują tradycje, szanują swoją historię i przekazują ją kolejnym pokoleniom.

„Gratuluję Państwu tego niezwykłego święta! Wojdaity i Pogiry to wspólnoty, które cenią historię, chronią tradycje i zawsze potrafią być razem. Czym byłaby społeczność bez ludzi? Jesteście przykładem dla całego rejonu wileńskiego – potraficie nie tylko świętować, ale i zjednoczyć się w trudnych chwilach” – dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego, Vytautas Vansavičius.

Dyrektor wyraził radość z dynamicznych zmian w rejonie wileńskim: odradzającej się kultury, wzmacniających się społeczności i nadchodzących inwestycji.

„Wkrótce w Pogiry otworzymy wspaniały park oraz nowoczesne centrum kultury. Wierzę też, że w przyszłości w Wojdatach zostanie odrestaurowany historyczny dwór” – dodał V. Vansavičius.

Wydarzenie zgromadziło lokalnych mieszkańców, zaproszonych gości oraz znamienitych przyjaciół regionu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Sejmu Republiki Litewskiej, Parlamentu Europejskiego oraz rady samorządu rejonu wileńskiego.

Podczas święta zaprezentowano i poświęcono flagę oraz herb gminy Pagiriai, a także symboliczną monetę – wszystkie te znaki mają na celu wzmacnianie lokalnej tożsamości i dumy z rodzinnych stron.

Szczególne uznanie wyrażono również zasłużonym członkom społeczności – za ich wkład w rozwój Wojdat i Pogir wręczono im honorowe odznaczenia. Mieszkańcy w symboliczny sposób podziękowali również merowi Robertowi Duchniewiczowi, przekazując mu pamiątkowy znak wdzięczności za jego działalność na rzecz rejonu.

Świętu towarzyszyła radosna atmosfera: wystąpili Bożena Krasilova, Katarzyna Zvonkuvienė, Timohi, odbywał się kiermasz, warsztaty edukacyjne, strefy gastronomiczne i liczne atrakcje dla dzieci.

Obchody w Wojdatach były nie tylko okazją do uczczenia ważnego jubileuszu, lecz także wyrazem jedności i żywotności lokalnych społeczności rejonu wileńskiego – silnych, zjednoczonych i inspirujących na przyszłość.

Symbolika herbu Pogir

Herb Pagiriai zawiera znaczące symbole, odzwierciedlające tożsamość i historię regionu. Na zielonym tle widnieje srebrna, kwitnąca gałązka jabłoni – symbol rozwijającej się społeczności Pogir. Gałązka kształtem przypomina literę „P” – pierwszą literę nazwy miejscowości. Srebrny bok herbu symbolizuje przepływający przez Pogiry strumień rzeki Waka, istotny element przyrody i kultury regionu.