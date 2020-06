Wkręć się w folklor, czyli tradycja też może być trendy

Zespół „Pierwiosnki” działający przy Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w tym roku obchodzi 42 rocznicę istnienia. Aktualnie liczy 30 członków, którzy zarówno śpiewają, jak i tańczą. Nie ma tam podziału na grupę chóralną i taneczną. Kultura ludowa wciąga całkowicie.

,,Od 40 lat pracuję w zawodzie nauczyciela muzyki i prowadzę zespół „Pierwiosnki”. Na początku istnienia zespołu liczba członków potrafiła dochodzić do 70 osób. Jednak z pokolenia na pokolenie zainteresowanie uczestnictwem w polskim zespole ludowym maleje” – mówi Janina Stupienko, kierownik artystyczny ,,Pierwiosnków”.

,,Pierwiosnki” z kardynałem Henrykiem Z kardynałem Gulbinowiczem na Kresowym Koncercie we Wrocławiu

Są jednak uczniowie, którzy wkładają w folklor całe serce. Jak mówi Adam Szczygłowski, skrzypek w ,,Pierwiosnkach”, ,,zawsze chciałem grać w naszej szkole”. Ceni sobie wyjazdy z zespołem do Polski. A na wyjazdach ,,Pierwiosnki” potrafią podbić serca publiczności. Najnowszymi osiągnięciami zespołu są wyróżnienia zdobyte w 2019 roku w Konkursie „Muszelki Wigier” w Suwałkach oraz w 2020 roku na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

,,Pierwiosnki” na Miedzynarodowym Festiwalu : Muszelki Wigier”

,,Czas kwarantanny i zamknięcia w domach był bardzo trudny dla nas wszystkich, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. Niełatwo było również pracować, komunikując się z członkami zespołu jedynie poprzez platformy internetowe. Poszukując pomysłów, jak pracować z zespołem w tych nowych warunkach, trafiłam na nagranie piosenki Marka Grechuty „Zostawcie nam czysty kawałek świata”, napisaną w 1991 roku. Od razu mnie zachwyciła, gdyż odzwierciedla nasze dni teraz, podczas pandemii. Dzieci najmocniej przeżywają tę nową rzeczywistość i to dla nich musimy zostawić czysty kawałek świata, to dla naszych dzieci musimy zrobić wszystko, aby były szczęśliwe i zdrowe. Ten utwór nie jest łatwy technicznie do wykonania, a członkami zespołu są młodzi adepci i było to ich pierwsze takie doświadczenie, pierwsze nagranie. Z każdym członkiem zespołu ćwiczyłam osobno online i cieszę się, że udało się osiągnąć ciekawy efekt” – mówi Janina Stupienko, kierownik ,,Pierwiosnków”.

Nagranie online piosenki „Zostawcie nam czysty kawałek świata” M. Grechuty

Ogromne podziękowania należą się również dla Tomasza Kluzy z Wrocławia, który był odpowiedzialny za profesjonalny montaż teledysku. ,,Z panem Kluzą zapoznaliśmy się na Koncercie kresowym w 2018 roku we Wrocławiu, gdzie koncertowaliśmy na zaproszenie Studia Wschód. Dzieci oczarowały pana Tomasza i zaproponował nam swoją pomoc w realizacjach takich właśnie projektów” – mówi J. Stupienko.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Uczniowie, którzy tańczą i śpiewają w ,,Pierwiosnkach” cenią sobie przyjaźnie i spędzanie wspólnego czasu. To dowód na to, że młodość bez komórki i uzależnień od Internetu istnieje. ,,Na próbach nigdy nie siedzimy bez ruchu: tańczymy i jednocześnie śpiewamy. Dużo pracy wkładamy, ale potem jeździmy na występy” – mówią dzieci.



Gabriela, która należy do ,,Pierwiosnków” wręcz kontynuuje tradycję rodzinną, ponieważ kiedyś grupą taneczką kierował jej tata Władysław Jarmołkowicz.

Fenomen popularności folkloru polega właśnie na tym, że kultura ludowa i miłość do niej przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. I to zawdzięczając m. in. Janinie Stupienko, która jest wieloletnim kierownikiem zespołu, Donacie Dunowskiej, skrzypaczce teatru opery i baletu, która kieruje kapelą oraz Ksenii Czajce, dzięki której powstają układy taneczne.