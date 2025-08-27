Wilno uhonoruje wybitnych Litwinów: Nykę-Niliūnasa, Mironasa i Kairiūkštisa

- J. Savickio 13 – tablica z nazwiskiem Alfons Nyka-Niliūnas (1919–2015). Poeta mieszkał w tym budynku w latach 1941–1944. W opinii krytyków – jeden z najważniejszych i najbardziej nowoczesnych twórców poezji litewskiej XX wieku, a także wybitny tłumacz.
- Vytenio 4 – tablica upamiętniająca Vladas Mironas (1880–1953). Duchowny, sygnatariusz Aktu 16 Lutego, premier w okresie międzywojennym, kapelan Wojska Litewskiego i więzień polityczny mieszkał tu w latach 1945–1947.
- Pamėnkalnio 40 – tablica z nazwiskiem Vytautas Kairiūkštis (1890–1961). Na czwartym piętrze tego domu w latach 1921–1932 działała jego pracownia malarska. Kairiūkštis był awangardowym malarzem, pedagogiem i krytykiem sztuki.
Montaż tablic nastąpi po uzyskaniu zgód właścicieli budynków. Inwestycję sfinansuje samorząd Wilna.