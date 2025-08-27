Wilno uhonoruje wybitnych Litwinów: Nykę-Niliūnasa, Mironasa i Kairiūkštisa

Rada Miasta Wilna zdecydowała o montażu trzech tablic pamiątkowych upamiętniających wybitne postaci życia kulturalnego i publicznego Litwy: Alfons Nyka-Niliūnas, Vladas Mironas oraz Vytautas Kairiūkštis.