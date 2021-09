Wilno. Miasto wilków

Z tej okazji na przypomnienie legendy o powstaniu Wilna, od 25 września do 3 października od godz. 19 na placu Ratuszowym będzie można usłyszeć wycie wilków.

Została tu również otwarta wystawa fotografii 100 wilków.

Wilnianie i goście stolicy będą mogli zapoznać się z przygotowanymi przez profesora Libertasa Klimkę tekstami o wilku w litewskim folklorze i mitologii oraz dowiedzieć się, ile nazw miejscowości na Litwie jest związanych z wilkiem.

Legenda o powstaniu Wilna / Legenda o żelaznym wilku

Dawno temu wielki książę litewski Giedymin polował w lasach w dolinie Świntoroga. Zmęczony udanymi łowami książę postanowił zatrzymać się tam na nocleg. Kiedy tylko zamknął oczy spłynął na niego niezwykły sen. Giedymin śnił, że na szczycie wzgórza, na którym za dnia pokonał tura siedzi ogromny żelazny wilk i podniósłszy wielką głowę do księżyca wyje tak głośno,jakby to sto wilków wyło. Obudzony promieniami słońca książę przypomniał sobie sen i poprosił pogańskiego wieszcza Lizdejkę o jego wyjaśnienie. Lizdejka sen objaśnił tak: „Co bogowie przeznaczyli władcy i Litwie, niech się stanie! Żelazny wilk oznacza zamek i miasto nie do zdobycia, które w tym miejscu założy władca. To miasto będzie ośrodkiem ziem litewskich, zaś wycie wilka oznacza sławę, która będzie rozbrzmiewać po wszystkich krajach”. Tak oto władca Litwy Giedymin posłuszny woli bogów rozpoczął budowę przyszłej stolicy dla której imię – Wilno – wziął od nazwy pobliskiej rzeki Wilenki.

