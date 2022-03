Wilno: Kiermasz Kaziukowy 2022

Kilkusetlenia impreza wraca po roku przerwy spowodowanej przez pandemię.

Udział w wydarzeniu kulturowym zapowiedziało 800 rzemieślników i kupców.

W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia na Ukrainie organizatorzy zaprosili uczestników tegorocznych targów do włączenia się we wspieranie Ukrainy. Od piątku do niedzieli na placu Kudirki odbywać się będą aukcje prac rzemieślników, a zebrane środki trafią do jednego z funduszy pomocowych dla Ukrainy.

Kiermasz, który przyciąga setki tysięcy zwiedzających od 1604 roku, według organizatorów również w tym roku ich nie rozczaruje – zapewniają organizatorzy.