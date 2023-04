Wileński „Robczik” od kuchni, odcinek 3.

Podkast ROBCZIK OD KUCHNI zaprasza do zapoznania się z procesem tworzenia spektaklu „Robczik” według powieśći Bartosza Połońskiego w reżyserii Bożeny Sosnowskiej. To będzie widowisko, którego jeszcze nie widzieliście na scenie Polskiego Teatru w Wilnie.

Akcja spektaklu skupia się na trudnych relacjach między rodzicami a dziećmi oraz na problemach młodzieży, takich jak nałogi, pierwsza miłość i szkoła. Spektakl „Robczik” to prawdziwa perła Polskiego Teatru w Wilnie, który udoskonalił się warsztatowo, aby stworzyć tę unikalną sztukę. W ramach warsztatów prowadzonych przez aktora Jana Drawnela i pisarza Bartosza Połońskiego, aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat postaci. Jan Dravnel skupiał się z aktorami nad wyobraźnią aktorską i ruchem scenicznym. Jego innowacyjne podejście do sztuki teatralnej pozwoliło aktorom na wyrażenie swoich emocji w sposób, który porusza publiczność. Bartosz Połoński, z kolei prowadził sesje pisarskie, podczas których aktorzy wyszli poza granice powieści i zwiększyli głębokość i autentyczność postaci, co z kolei pomogło wzbogacić spektakl i uczynić go bardziej realistycznym. Forma Spektaklu Spektakl „Robczik” to złożone i wielowarstwowe dzieło, którego narracja opiera się na różnych formach teatralnych. Przedstawienie łączy w sobie elementy stand-upu, monologów aktorskich oraz klasycznego teatru psychologicznego, co nadaje mu dynamiczny i zróżnicowany charakter. Dzięki temu, że reżyserka Bożena Sosnowska sięga po różne formy teatralne, spektakl staje się jeszcze bardziej emocjonujący i pełen napięcia.

Narracja „Robczika” łączy w sobie fikcję i rzeczywistość, co przynosi dodatkowe emocje i wciąga publiczność w historię przedstawianej młodzieży wileńskiej. Spektakl jest w stanie poruszyć trudne tematy takie jak nałogi, pierwsza miłość, szkoła i relacje między rodzicami a dziećmi, a jednocześnie zachować swój dynamiczny charakter i nieustanne zaskakiwanie widowni.

Wszystko to sprawia, że „Robczik” to spektakl, który warto zobaczyć i przeżyć, aby zrozumieć, jak wiele różnych form teatru może połączyć się w jednym dziele, tworząc niezapomniane doświadczenie artystyczne. Muzyka skomponowana przez Ernesta Tylingo pełni istotną rolę w oddaniu klimatu i atmosfery lat 2000. Tworzy ona tło dla scen i dialogów, wprowadzając widzów w odpowiedni nastrój.Kompozytor zwraca również uwagę na detale, takie jak dobranie odpowiedniego instrumentarium czy używanie określonych efektów dźwiękowych, co sprawia, że muzyka Tylingo idealnie wpasowuje się w klimat spektaklu i oddaje charakter postaci oraz sytuacji, w jakiej się znajdują. Wszystko to sprawia, że muzyka w spektaklu „Robczik” jest spójnym i istotnym elementem całej produkcji, pomagając aktorom i scenografii stworzyć niezapomniane doświadczenie dla widzów. Projektantka mody i dramoterapeutka Ewa Baliul w spektaklu „Robczik” stworzyła kolorowe i stylizowane kostiumy, które doskonale oddają klimat powieści i charaktery postaci.

Wszystkie stroje są dopasowane do indywidualnego stylu i osobowości każdej postaci, dzięki czemu łatwo można je odróżnić i zrozumieć, jakie są ich motywacje i cele. Efektem pracy Ewy Baliul jest to, że kostiumy i stylizacja postaci w „Robcziku” są nie tylko kolorowe i interesujące dla oka, ale także pomagają aktorom wcielać się w swoje role i oddawać na scenie emocje swoich postaci. Rafał Pieślak to znany i ceniony wileński rzeźbiarz, specjalizujący się w tworzeniu instalacji świetlnych. Jest wielokrotnie nagradzany za swoje prace, a od dawna współpracuje z Teatrem Wileńskim.

Bilety wkrótce na Paysera Tickets, także bilety będzie można nabyć przed spektaklem.

Reżyseria- Bożena Sosnowska Scneografia – Rafał Piesliak Muzyka – Ernest Tylingo Kostiumy – Ewa Baliul

Dźwięk – Lucjan Szymanel

Światła – Łukasz Makutonowicz

