Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego rozpoczyna cykl „Sierpień polskiej poezji”

Cykl wideo „Sierpień polskiej poezji” będzie prezentowany w każdą niedzielę miesiąca, a utwory w interpretacji aktorki Jovity Jankelaitytė, będą publikowane na kanale społecznościowym Instytutu Polskiego w Wilnie Facebook oraz Youtube https://youtu.be/qO50TDHa2OU .

Na cykl nagrań złożą się wiersze miłosne i wiersze o miłości wybitnych polskich poetów: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida oraz Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie wiersz, fragment, bądź pojedyncze słowo, które poruszy i stanie się okazją do głębszych rozważań o miłości, jednym z najważniejszym uczuć w życiu każdego człowieka.

1 sierpnia w Polsce przypada również 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dążenie do wolności zjednoczyło Warszawę: żołnierze podziemnej Armii Krajowej ramię w ramię z cywilnymi mieszkańcami miasta walczyli z nierównymi siłami wroga przez ponad dwa miesiące.

Krzysztof Kamil Baczyński (1921–1944), jeden z najwybitniejszych polskich poetów okresu okupacji, tak jak wielu jego rówieśników walczył w powstaniu. „Należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów” – powiedział Stanisław Pigoń komentując wstąpienie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do oddziału dywersyjnego powstania. Poeta zginął 4 sierpnia.