Wielkanocne pocztówki sprzed stu lat

Korzenie pocztówek sięgają 1840 roku. Pierwszą z nich wysłał do samego siebie brytyjski pisarz Theodore Hook, który prawdopodobnie chciał w ten sposób zażartować z urzędników pocztowych. Pomysł okazał się praktyczny i stopniowo zyskiwał na popularności.

„Niejednokrotnie zdarza mi się słyszeć słowo: manja pocztówkowa” – pisał w 1904 roku Albin Jurewicz, redaktor czasopisma „Listek. Pismo ilustrowane poświęcone pocztówkom”, w artykule otwierającym drugi numer pisma.

Rzeczywiście, pocztówki pod koniec XIX wieku zyskały dużą popularność w Europie, w tym na ziemiach polskich. Były szybsze i tańsze niż tradycyjne listy, dzięki czemu znakomicie nadawały się do przekazywania krótkich pozdrowień z wakacji lub życzeń świątecznych. Powodzenie zdobyły najpierw kartki z okazji świąt Bożego Narodzenia, wkrótce jednak dołączyły do nich pocztówki wielkanocne.

Pierwsze z nich weszły do obiegu w Wielkiej Brytanii w latach 60. XIX wieku, zaledwie dwadzieścia lat po kartkach z życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Na wielkanocnych pocztówkach najczęściej znajdowały się fotografie ludzi lub kolorowe grafiki z popularnymi świątecznymi motywami. Należały do nich wątki biblijne, ludowe sposoby obchodzenia świąt, zabawy dzieci, pisanki lub fantazyjne ilustracje zająców lub kurcząt imitujących ludzkie zachowania.

Kartka wielkanocna z 1936 roku. Foto: Polona

Kartka wielkanocna z dwudziestolecia międzywojennego. Foto: Polona

Każdy z motywów był ściśle powiązany ze świątecznymi zwyczajami. Jajko wielkanocne to tradycyjny symbol odradzającego się wiosną życia. Z kolei zając został zaczerpnięty od zwyczajów niemieckich luteranów, którzy wierzyli, że to zwierzątko przynosi grzecznym dzieciom drobne podarunki na Wielkanoc, a wśród nich słodycze i pokolorowane jajka. Popularność wielkanocnego zająca ugruntowała się między innymi dzięki przedstawiającym go świątecznym pocztówkom.

Kartka wielkanocna z początku XX wieku. Foto: Polona

Ilustracje na kartach pocztowych zmieniały się pod wpływem bieżących wydarzeń. Na ziemiach polskich popularne były także motywy patriotyczne, a w trudnych latach I wojny światowej do wizerunków zająców, kurczaków i jajek dołączyły grafiki niosące otuchę dla żołnierzy.

„Alleluja. Święcone w okopach” – pocztówka z 1915 roku. Foto: Polona



Na podst. polskieradio.pl