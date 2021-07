„Wiek miłości, wiek nienawiści” – saga zainspirowana wileńskimi Kresami

Historia rozpoczyna się w roku 1913, w wielkim majątku, sprawnie zarządzanym przez hrabiego Aleksandra Ostojańskiego. Jego najmłodsza córka, Aleksandra, jest oczkiem w głowie ojca. Piękna dziewczyna, gorąca patriotką i pewna siebie młoda dama, zakochuje się bez pamięci w ubogim nauczycielu z sąsiedztwa. Rodzice za wszelką cenę starają się nie dopuścić do mezaliansu, ale kiedy w ostojańskim pałacu dochodzi do tragicznych wydarzeń, przyszłość hrabianki zupełnie się zmienia.

W tomie drugim Oleńka ukrywa się pod nazwiskiem Franki Wyrobek i dla ratowania dzieci wychodzi za mąż za prostego kowala. Pomimo trudów codzienności, kobieta wciąż wspomina utraconą miłość. Tymczasem wielka wojna rzuca bohaterów aż za Wołyń, gdzie do głosu dochodzą ukraińscy nacjonaliści.

Tom trzeci, to historia córki Oleńki – Marii, którą biologiczny ojciec zabiera do Prus, gdzie wychowuje ją wraz ze swoją niemiecką żoną. Marie von Lauen nie zna swojej przeszłości. Prowadzi dostatnie życie. Przyjmuje nawet oświadczyny niemieckiego chłopaka. Kiedy odkrywa, że jej narzeczony zapisał się do SS, a na dodatek kieruje się jedynie chęcią przejęcia jej majątku, dziewczyna zrywa zaręczyny. W ostatnich chwilach swego życia ojciec Marii wyznaje prawdę dotyczącą jej przeszłości i pochodzenia. Dziewczyna postanawia odszukać rodzinę matki i wyjeżdża do Wilna.

Akcja najnowszego, czwartego już tomu, rozpoczyna się w roku 1947, kiedy do Prus wkracza Armia Czerwona. Anna jest córką Marii i oficera SS, którą ten zabrał matce. Teraz to ona walczy o przetrwanie i swoją tożsamość.

Pierwowzorem postaci Oleńki, bohaterki pierwszego tomu sagi, jest prababka autorki Wioletty Sawickiej – Jadwiga Franciszka Kochanowska. Jej rodzina miała na Kresach duży majątek oraz stadninę koni. Losy prababci i jej potomkiń, stały się inspiracją do napisania tej sagi, gdzie prawdziwe wydarzenia mieszają się z fikcyjnymi.

Autorka Wioletta Sawicka urodziła się i mieszka na Warmii. Z wykształcenia jest pedagogiem, ale zawodowo realizuje się jako dziennikarka. Jej specjalnością są reportaże. Wyciszenia od zgiełku życia szuka w warmińskich lasach i w Bieszczadach, które niezmiennie ją fascynują.