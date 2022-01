Wicepremier Piotr Gliński weźmie udział w uroczystości inauguracji Europejskiej Stolicy Kultury Kowno 2022

W 159. rocznicę wybuchu powstania styczniowego wicepremier P. Gliński złoży kwiaty pod pomnikiem straconego w Kownie katolickiego duchownego Antoniego Mackiewicza i inicjatora powstania styczniowego na Litwie.



Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwiedzi również muzeum M.K. Čiurlionisa w Kownie, gdzie zobaczy pierwszą wystawę południowoafrykańskiego artysty Williama Kentridge’a w Europie Wschodniej zatytułowaną „To, czego nie pamiętamy”.



Po południu prof. P. Gliński weźmie udział w otwarciu wystawy Modernism for the Future 360/365 poświęconej nowoczesnej architekturze Kowna, Lwowa, Brna, Kortrijk i Tel Awiwu.



Wieczorem wicepremier P. Gliński weźmie udział w oficjalnym otwarciu Europejskiej Stolicy Kultury Kowno 2022 – programie „Zamieszanie” w reżyserii Chrisa Baldwina. Będzie prezentacja historii miasta jako żywego fenomenu przedstawionego za pomocą poezji, muzyki oraz projekcji wideo.



Tematem przewodnim Europejskiej Stolicy Kultury w Kownie jest „Mit miasta – od tymczasowości do współczesności”. Autorzy pomysłu odwołują się do przemian, jakie przeszło miasto i jego mieszkańcy.



Idea wykorzystania kultury do głębszej integracji w Unii Europejskiej zrodziła się w 1985 roku podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej. Europejska Stolica Kultury to miasto, które w każdym roku może w wyjątkowy sposób prezentować swoje dziedzictwo, osiągnięcia kulturalne i sztukę. Pierwszym europejskim miastem kulturalnym były Ateny w Grecji. Stolice Kultury starają się wykorzystać ten uprzywilejowany czas i dodatkowe fundusze unijne na rozwój swojej oferty kulturalnej i promocję międzynarodową. Specjalnie na tę okazję przygotowywane są koncerty, festiwale, pokazy, konferencje i inne działania promocyjne. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury może być dużym impulsem do rozwoju, zwłaszcza jeśli wpisuje się w długofalową strategię miasta i regionu.



W Polsce tytuł Europejskiej Stolicy Kultury posiadają Kraków (2000) i Wrocław (2016). Kolejne polskie miasto ma szansę zostać Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku.