We wtorek wieża telewizyjna w Wilnie za pomocą projekcji świetlnej pozdrowi stolicę z urodzinami

Jutro od 18:00 do środy do 20:00 Wieża telewizyjna zostanie podświetlona na czerwono. Tymczasem górna część wieży telewizyjnej będzie świecić na biało, a wieczorem od 18:00 do godziny 22:00 będzie migać co 15 minut, wysyłając wiadomość alfabetem Morse’a. Komunikat świetlny trwa 25 sekund.

Według Remigijusa Šerisa szefa firmy, wiadomość, którą Telecentrum pozdrowi Wilno, nie będzie długa i skomplikowana, ale aby ją rozszyfrować, trzeba jeszcze zapoznać się z alfabetem Morse’a, każdą literą i cyfrą, który składa się z krótkich i długich impulsów elektrycznych.

Mieszkańcy Wilna i Litwy są proszeni o udostępnienie odszyfrowanej wiadomości na koncie Facebooka wileńskiej wieży telewizyjnej „TV bokštas”. Pierwsza osoba, która poprawnie odczyta wiadomość, otrzyma zaproszenie do odwiedzenia wileńskiej wieży telewizyjnej. Również pierwszych 25 poprawnie odszyfrowanych wiadomości otrzyma pamiątkowe upominki od samorządu Wilna.

Do świątecznego powitania zostanie wykorzystany stacjonarny skomputeryzowany system sterowania reflektorami LED zainstalowany w wieży telewizyjnej, składający się z 66 reflektorów LED i 64 taśm LED.