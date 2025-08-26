We wrześniu powraca międzynarodowy festiwal „Trans/Misijos Balticum 2025”

Nazwa „Trans/Misijos” symbolizuje ideę, że sztuka jest uniwersalnym językiem, który potrafi łączyć różne kultury i społeczeństwa, nawet jeśli dzieli je odmienność tradycji.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Samorząd Rejonu Wileńskiego.
Program wydarzeń w rejonie wileńskim
Niemenczyn, Centrum Kultury (ul. Švenčionių 12)
- 11 września, godz. 17.30 – otwarcie wystawy malarstwa „Spalviniai akcentai” autorstwa Aistė Jurgilaitė.
- 11 września, godz. 18.30 – inauguracja festiwalu „Trans/Misijos Balticum 2025” oraz spektakl Państwowego Teatru Lalek w Kownie „Dievų miškas”. Bilety dostępne w miejscu wydarzenia.
Rudomino, Centrum Kultury (ul. Vilniaus 2)
- 29 września, godz. 10.00 – spektakl Fundacji „Pomysłodalnia” „Gelbėkim bites”.
📍 Zujuny, sala gimnazjum (ul. Mokyklos 1)
- 29 września, godz. 13.00 – spektakl „Gelbėkim bites”.
📍 Niemenczyn, Centrum Kultury (ul. Švenčionių 12)
- 30 września, godz. 9.30 – spektakl „Gelbėkim bites”. Bilety dostępne w miejscu wydarzenia.