Warszawa Singera: Kayah „Bez granic” dziś wieczorem online

Kolejna dwójka gości na niedzielny koncert Kayah „Bez granic”. Będzie jeszcze mała niespodzianka, ale jaka, przekonacie się oglądając koncert online. Już jutro, 30 sierpnia, od 19:00. A na scenie z Kayah, poza ogłoszonymi już: Karoliną CichąTeresą MirgąRasm Almashan Ayoub Houmanna Będą jeszcze: Igor Herbut – autor i wykonawca takich utworów jak „Napraw”, „Scarlett”, „Jutro”. Wokalista, który dysponuje nie tylko zjawiskową barwą głosu, ale i techniką śpiewu rozwijaną od dziecka w zespołach ludowych, chórach i na studiach jazzowych. Kompozytor, twórca pięciu studyjnych albumów (solo i z grupą LemON), kinoman, autor i wykonawca czterech utworów filmowych. Zapytany o najwspanialsze momenty w swojej muzycznej karierze mówi: „Jestem wdzięczny za ostatnie 9 lat na scenie. Szczególnie mocno wspominam jednak wyprzedaną w ciągu kilku godzin solową trasę „Lwia część”, w czasie której występowałem sam, z pianinem, koncert w Romie, w maleńkim teatrze Barakah. Wspólny występ LemON z gruzińskim chórem Rustavi. Przystanek Woodstock. A w tym roku – tegoroczna, premiera mojej pierwszej solowej płyty zatytułowanej „Chrust”, która jest najbardziej intymnym i wysmakowanym z moich dotychczasowych wydawnictw.W niedzielę Igor wykona z Kayah utwór po łemkowsku. Mery Spolsky – obok niej i jej twórczości trudno przejść obojętnie. Sama pisze teksty, zamienia je w piosenki i prowokuje… głównie do myślenia. Jej słowa są szczere i odważne, ubrane w mocne elektro-techno bity i piosenkowe melodie. Na swoim koncie ma już dwa albumy „Miło Było Pana Poznać” i „Dekalog Spolsky”, trzy nominacje do Fryderyków, kilka wyprzedanych tras koncertowych, miliony odtworzeń na YouTube i serwisach streamingowych. Słynie z bardzo energetycznych koncertów i zwariowanych stylizacji. Towarzyszą jej „krzyż spolsky”, który niesie pomoc zagubionym sercom, czarno-białe paski i oczywiście najwierniejsi fani, czyli – Ludzie Spolsky.Specjalnie na ten koncert Mery wymyśliła zwrotkę do utworu, który Kayah wykonuje z Transoriental Orchestra od lat.Oglądajcie w niedzielę od 19:00 pod tym linkiem: http://shalom.org.pl/warszawa-singera-on-line/ lub na naszym Fejsbuku