W Warszawie pojawiło się rondo Wolnej Białorusi

Podczas sesji Rada Warszawy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulicy Puławskiej i alei Legionów Piłsudskiego, czyli jezdni w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy (trasa ekspresowa S2). Jego oficjalną nazwą będzie teraz rondo Wolnej Białorusi. O nadanie takiej nazwy wnioskowały wspólnie Fundacja Centrum Białoruskiej Solidarności oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś i Polska 2050.

Inicjatorzy podkreślali, że lokalizacja na prowadzącej do białoruskiego Brześcia trasie S2 ma wymiar symboliczny.

– Warszawa – miasto niepokonane, wielokrotnie w swojej historii walczące o wolność i godność swoich mieszkańców – musi upamiętnić starania naszych białoruskich przyjaciół o prawo do życia w wolnym kraju – napisano we wniosku.

Podpisało się pod nim 210 mieszkańców Warszawy. Wcześniej za nadaniem takiej nazwy opowiedzieli się również jednogłośnie radni z Ursynowa.

Ostatnim punktem uroczystości był występ Wolnego Chóru. To grupa Białorusinów, którzy występowali w czasie protestów społecznych w Mińsku. Wraz z nasileniem represji jego członkowie uciekli do Polski, by uniknąć aresztowań.