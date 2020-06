W stulecie Bitwy Warszawskiej otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Formalnie Muzeum zostało utworzone w 2009 roku, ale dopiero dzięki osobistemu zaangażowaniu obecnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego udało się w ciągu zaledwie kilku lat doprowadzić do zakończenia budowy tak ważnego dla polskiej tożsamości narodowej Muzeum.

Jego siedziba powstała przy darowanym Marszałkowi przez polskich żołnierzy dworku „Milusin”. Klucze do willi, zaprojektowanej przez Kazimierza Skórewicza, rodzina Piłsudskich odebrała w 1923 r. W skład kompleksu muzealnego o łącznej powierzchni ok. 4 ha wchodzą także Drewniak, czyli pierwszy dom zakupiony przez Piłsudskich w 1921 r., oraz Willa Bzów – budynek Adiutantury Naczelnego Wodza, a także otaczający je ogród i park. Kompleks położony jest na terenie Enklawy Historycznej Miasta Sulejówek, związanej również z innymi politykami II Rzeczypospolitej.

W nowym gmachu, na powierzchni ponad 2 tys. m² budowana jest obecnie wystawa stała, która będzie gotowa na 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Ekspozycja będzie prezentować poszczególne etapy życia i działalności Józefa Piłsudskiego. Modernizowany jest również sam dworek „Milusin”, w którym odtworzono atmosferę z lat, kiedy Piłsudscy mieszkali w Sulejówku.

Budowa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku została sfinansowana w ramach Wieloletniego Programu Rządowego oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W sumie na inwestycję przekazano prawie 250 mln zł.

Tworzymy sieć nowoczesnych muzeów

Minister kultury poinformował, że polski rząd prowadzi „83 różne przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze instytucji muzealnych”.

– Z czego 43 to projekty europejskie, gdzie wkład Polski to jest ponad 50 proc. w każdy z tych projektów, a 40 to projekty polegające przede wszystkim na budowaniu nowych muzeów, na wspieraniu tych, które już istnieją – wyjaśnił prof. Piotr Gliński.

Na warszawskiej Cytadeli trwa zaawansowana budowa Muzeum Historii Polski – największej inwestycji muzealnej w historii Polski i najważniejszego polskiego muzeum. W 2020 r., na 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II otworzyliśmy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej. W 2019 roku przekazaliśmy klucze do Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, a w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyła się uroczystości zakończenia budowy i rozbudowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. W Lublinie tworzymy Muzeum Kresów, a w Białymstoku współfinansujemy Muzeum Pamięci Sybiru.

Sieć tworzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeów jest bardzo szeroka. Budowane są nie tylko instytucje poświęcone polskiej pamięci. Narodowy skarb – Damę z Gronostajem Leonarda da Vinci oraz całą wspaniałą kolekcję Czartoryskich – zakupioną przez Skarb Państwa – prezentujemy w wyremontowanym Muzeum Książąt Czartoryskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Utworzyliśmy też Narodowe Muzeum Techniki, a dzięki przyznanej niedawno dotacji Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku buduje nowy oddział – Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie.

Minister kultury podkreślił dziś, że oprócz pamięci ważna jest „jakość pamięci, czyli prawda”.

– Zwłaszcza w czasach postprawdy wydaje się, że prawda to jest to, co jest szalenie istotne i po to m.in. te instytucje budujemy – dodał.