W stronę ojczyzny. Rocznica tragicznego lotu Dariusa i Girėnasa

„Lituanica” – marzenie o locie przez Atlantyk

Samolot „Lituanica” był amerykańskim jednosilnikowym modelem Bellanca CH-300 Pacemaker, specjalnie dostosowanym do lotu transatlantyckiego. Maszyna została zakupiona w USA za środki zebrane przez społeczność litewską i przebudowana w warsztacie lotniczym w Nowym Jorku. Miała zasięg ponad 7000 km, a jej ładowność sięgała 1200 kg. Prędkość przelotowa wynosiła około 165 km/h. Choć z zewnątrz nie różniła się wiele od seryjnego modelu, to w środku była mocno zmodyfikowana: usunięto część foteli, wzmocniono zbiorniki paliwa, a kadłub dostosowano do długotrwałego lotu. Nie miała jednak ani autopilota, ani radia, ani nawet pomocy nawigacyjnych – lotnicy polegali wyłącznie na własnych umiejętnościach i obserwacji.

Na kadłubie samolotu umieszczono nazwę „Lituanica” – jako wyraz dumy narodowej i hołd dla litewskiej historii.

Replika samolotu nad Górą Giedymina w Wilnie , sierpień 1993



Bohaterski lot bez lądowania

Darius i Girėnas wystartowali 15 lipca 1933 roku o godzinie 6:24 rano z lotniska Floyd Bennett Field w Nowym Jorku. Ich trasa wiodła przez Nową Fundlandię, Atlantyk, Irlandię, Anglię i Niemcy – z zamiarem dotarcia do Kowna, gdzie miało dojść do uroczystego powitania. Mimo bardzo trudnych warunków pogodowych – burz i gęstych chmur – przelecieli 6411 kilometrów w czasie 37 godzin i 11 minut, bez międzylądowania.

W pewnym momencie ich samolot przestał być obserwowany przez naziemne służby – łączności nie było, a pogoda w rejonie lotu wciąż się pogarszała. W końcu, tuż przed granicą z Polską, na terenie Niemiec (obecnie Polska), doszło do katastrofy. Samolot runął w lesie koło Kuhdamm. Obaj piloci zginęli na miejscu. Do Kowna zabrakło im zaledwie 650 kilometrów.

Plan lotu

Śmierć, która wstrząsnęła Litwą

Wieść o śmierci Dariusa i Girėnasa obiegła Litwę błyskawicznie. Ich ciała sprowadzono do Kowna, gdzie odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe, a żałobę ogłoszono w całym kraju. Trumny bohaterów wystawiono na widok publiczny, a tłumy ludzi oddawały im hołd.

Procesja pogrzebowa w Kownie w 1933 r.

Do dziś nie wiadomo, co się dokładnie stało

Dokładna przyczyna katastrofy nie została jednoznacznie ustalona. Początkowo podejrzewano awarię techniczną, jednak samolot był sprawny. Według niektórych wersji mogli zostać zestrzeleni przez niemiecką artylerię – wówczas lotnicy nie posiadali formalnej zgody na przelot nad Niemcami. Ta hipoteza jednak nigdy nie została oficjalnie potwierdzona.

Dziedzictwo i pamięć

Pomnik na miejscu katastrofy w Pszczelniku (dawniej Kuhdamm)



Choć ich misja zakończyła się tragicznie, lot „Lituanica” uznaje się za jeden z największych wyczynów lotniczych początku XX wieku. Darius i Girėnas zostali uznani za bohaterów narodowych. Ich imiona noszą szkoły, ulice, pomniki, a nawet litewski samolot wojskowy. W miejscu katastrofy w Pszczelniku znajduje się pomnik i muzeum upamiętniające lotników. Ich odwaga do dziś inspiruje kolejne pokolenia.

Banknot 10 litów, 2001.

Dla Litwinów na całym świecie historia „Lituanica” nie jest tylko opowieścią o samolocie – to świadectwo poświęcenia dla ojczyzny, wiary w możliwości narodu i siły ducha. Właśnie dlatego – mimo upływu lat – 17 lipca pozostaje dniem głębokiej zadumy i narodowej pamięci.