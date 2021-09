W piątek na Lipówce ponownie rusza kino samochodowe

Tej jesieni kino „Liepkalnis Drive-in” zaprasza widzów na różnorodne gatunki filmowe oraz nowe i sprawdzone filmy. W repertuarze ma „Palm Springs”, jedną z najlepszych komedii 2020 roku, oraz wielokrotnie nagradzany dramat „Dziewczyna z perspektywą”. Dla miłośników czarnego humoru, przezabawna ekranizacja Dikensa pt. „Historia Davida Copperfielda”. Fanom filmów fantasy i podróży w czasie zostanie pokazany „Boss Level”. W ofercie znajduje się też kino rodzinne – kameralna komedia animowana „Pączuszki” z 2021 roku. Późne seanse przewidziane są dla fanów horrorów. Pokazane zostaną dwa filmy z tego gatunku: „Ghost Land” i „Delusions”.



Imprezę Kino mobilne zakończy film „The Special Ones”, który rozbawi widzów do łez i śmiechu jednocześnie. Po premierze filmu w 2020 roku, publiczność w Cannes wstała i biła brawo, płakała i śmiała się przez pełne 5 minut.



Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/540871984004440/



Link do strony z biletami: https://kino-zona.lt/kinas-is-automobilio-vilniuje/