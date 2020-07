W ostatnie niedziele miesiąca – bezpłatne zwiedzanie muzeów

26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada i 27 grudnia będziemy mogli zwiedzać m.in. Litewskie Muzeum Narodowe im. M. K. Čiurlionisa, Kowieńskie Muzeum IX Fortas, Litewskie Muzeum Lotnictwa, Muzeum Etnokosmologii w Molatach, Muzeum Morskie w Kłajpedzie czy też Muzeum Historyczne w Trokach. Jest to inicjatywa Ministerstwa Kultury, by w dobie pandemii być blisko ze sztuką.

Muzea i galerie sztuki pełnią wyjątkową rolę w życiu społecznym, przechowują i chronią zbiory dziedzictwa przeszłości, gromadzą dzieła kultury współczesnej. Bezpłatne zwiedzanie jest okazją do poznania historii kraju. Często zdarza się, że jedna wizyta w muzeum rozbudza pasję historyczną. Zabierając swoje dziecko do muzeum można zatem zachęcić do nauki tego przedmiotu.