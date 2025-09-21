W Mejszagole odbyły się uroczystości z okazji 160-lecia kościoła Wniebowzięcia NMP

W uroczystości uczestniczyli: dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego Vytautas Vansavičius, posłowie na Sejm RL, radni Samorządu rejonu wileńskiego, radca konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Zbigniew Ciosek, biskup pomocniczy Archidiecezji Wileńskiej Arūnas Poniškaitis oraz inni szanowani goście.

W imieniu mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza, społeczność powitał dyrektor Administracji Samorządu Vytautas Vansavičius.

„160 lat to nie tylko zaszczytny jubileusz, ale także symbol duchowej podróży społeczności. Przez wszystkie te dziesięciolecia kościół był i pozostaje ogniskiem wiary, nadziei i wspólnoty. Dziękujemy za troskę o ten dom modlitwy, za to, że nie pozwalacie mu zniknąć, za ochronę jego ducha i przekazywanie wartości chrześcijańskich przyszłym pokoleniom. Niech każdy z Was znajdzie tutaj spokój i siłę, a kościół niech nadal kwitnie, inspirując odważnie i z miłością patrzeć w przyszłość. Cieszmy się z tej ziemi, twórzmy, jednoczmy się i rozwijajmy razem” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego, Vytautas Vansavičius, wręczając proboszczowi Edwardowi Dukielowi kielich do Mszy Świętej – dar dla każdego członka wspólnoty, by symbolicznie napełnił ich wiarą, nadzieją i siłą.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, po której odbył się pochód od kościoła do dworu Houvalto w Maišiagali. Tam miał miejsce koncert, w którym wystąpili różne zespoły artystyczne: zespół tańca ludowego „Przyjaźń”, zespół wokalny „Mejszagolanki”, „Kapela Dworska”, zespół ludowy „Czerwone Maki”, zespoły z gimnazjów działających w Maišiagali oraz przedszkolaki, baletowa szkoła „Baletas Jums”, młodzieżowa grupa „Green & Gold”, orkiestra fanfary z Centrum Kultury Miasta Podbrodzie, soliści Silvija Kasparaitė, Waldemar Dudoit i litewski piosenkarz estradowy Egidijus Sipavičius.

Świąteczną atmosferę uzupełniały liczne atrakcje – odbywał się targ rzemiosła, warsztaty edukacyjne i plener artystyczny. Goście mogli spróbować tradycyjnych smakołyków, a najmłodszych cieszyły kolorowe trampoliny i strefy zabaw.