„Uroczystość nawiązuje do aktu oddania Rzeczypospolitej i wszystkich jej spraw w bardzo dramatycznym okresie historii Polski, którym był potop szwedzki – powiedział ksiądz profesor i wyjaśnił – Nawiązuje to do aktu dokonanego przez króla Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej. Aktu, który w szczególny sposób dotyczy Jasnej Góry, stanowiącej duchową stolicę Polski i Polaków.

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski w wypowiedzi dla polskiego radia podkreślił, że uroczystość przypomina o fundamencie wiary chrześcijańskiej narodu polskiego.

„Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypomina nam, że jednym ze zworników naszej tożsamości jest chrześcijaństwo. Wiara chrześcijańska przyjęta ponad 1050 lat temu, która stanowi z jednej strony korzeń naszej narodowej, religijnej tożsamości, a z drugiej strony jest skałą, która nam stale przypomina, z czego zostaliśmy wyciosani” – powiedział ksiądz profesor W. Chrostowski.

Symboliczny wybór Matki Bożej na królową Polski nastąpił w 1656 roku. Trzysta lat później śluby odnowił prymas Stefan Wyszyński. Dzisiejsze święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. W 1920 roku zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 roku. Po reformie liturgicznej w 1969 roku święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

Na podst. pr24.pl